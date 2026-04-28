Deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj): „PSD și AUR nu mai ascund nimic: sunt două facțiuni ale aceluiași bloc politic anti-european”

Deputatul liberal Ovidiu Cîmpean denunță abordarea alianței PSD-AUR de a bloca reformele Guvernului prin moțiune de cenzură: „PSD și AUR nu mai ascund nimic: sunt două facțiuni ale aceluiași bloc politic anti-european și anti-reformă”, spune parlamentarul clujean.

Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj): „PSD și AUR nu mai ascund nimic: sunt două facțiuni ale aceluiași bloc politic anti-european"

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, anunțată luni de PSD-AUR, riscă să blocheze reformele initiate de Guvern.

„Cine dărâmă guvernul trebuie să vină cu soluția. Altfel, este doar un joc de putere pe spatele românilor”, spune liberalul clujean Ovidiu Cîmpean.

PSD și AUR vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Anunțul a fost făcut, luni, 27 aprilie 2026, de către fostul vicepremier Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

„PSD și AUR nu mai ascund nimic: sunt două facțiuni ale aceluiași bloc politic anti-european și anti-reformă.

Au decis să oficializeze această relație și să dărâme un guvern pro-european”, semnalează deputatul PNL Cluj Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

După cum atenționează Ovidiu Cîmpean, demersul este unul riscant atât în plan politic, cât și economic, iar costurile vor fi suportate de români.

Prin alianța cu AUR, social-democrații blochează practic reformele statului:

„Nu este doar un joc politic. Este un risc real pentru România: blocarea reformelor, pierderea fondurilor europene și instabilitate economică.

Nu le pasă de costuri. Le pasă doar de putere.

Cine dărâmă guvernul trebuie să vină cu soluția.

Altfel, este doar un joc de putere pe spatele românilor”, explică deputatul liberal Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Moțiunea de cenzură, inițiată de PSD împreună cu AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, urmează să fie depusă marți, la Parlament. Potrivit unor surse politice, textul moțiunii de cenzură este deja finalizat și au fost strânse mai mult de 233 de semnături de la PSD, AUR, PACE Întâi România, S.O.S. România, POT, neafiliați.

