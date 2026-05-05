Bolojan: „Moțiunea este mincinoasă, este cinică și artificială”

Premierul Ilie Bolojan a declarat în plenul Parlamentului că moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului este „mincinoasă, cinică și artificială”.

Moțiunea de cenzură este dezbătută și urmează să fie supusă votului în Parlament.

„Am ascultat această moțiune care face vorbire despre societăți comerciale, despre cum s-a guvernat și despre o metaforă care deranjează. Ea are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD care au contrasemnat-o sau au citit-o. Dacă e adevărată moțiunea, unde ați fost până acum? Nu ați fost în guvern? Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi rușine să semnez așa ceva”, a declarat Ilie Bolojan, marți, în plenul Parlamentului, la dezbaterea moțiunii de cenzură inițiată de parlamentarii PSD, AUR și PACE - Întâi România.

El a subliniat că a preluat funcția de prim-ministru pentru a lua măsurile necesare, chiar dacă acestea nu sunt populare.

„Acum zece luni, când am preluat mandatul de premier, am venit să fac ce trebuie. Nu ce e popular. Ce e necesar. Pentru că România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană - 9,3% din PIB. Nu eu l-am produs. L-am găsit. Nu-l puteam ascunde și trebuia să îl rezolvăm. Am ajuns în situația asta pentru că guvernele anterioare au amânat reformele și au ignorat realitățile până nu a mai fost posibil să fie ocolite. Agențiile de rating, piețele financiare și partenerii europeni ne-au mai păsuit până la alegerile prezidențiale, dar indulgența lor nu s-a întins mai mult”, a declarat Bolojan

Pentru ca moțiunea de cenzură să fie adoptată este nevoie de 233 de voturi „pentru”.

