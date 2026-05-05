Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „E un om prea puternic!”

Dan Petrescu (58 de ani) s-a confruntat cu probleme severe de sănătate după plecarea de la CFR Cluj.

Dan Petrescu a venit prima dată la CFR în iunie 2017 | Foto: CFR 1907 Cluj Facebook

Petrescu a decis să ia o pauză de la fotbal în urma înfrângerii de la Hacken, scor 2-7 din preliminariile Europa Conference League, în luna august a anului trecut.

Deși demisia sa a fost văzută ca un act de onoare în urma scorului, se pare că antrenorul s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate și acesta a fost motivul pentru care s-a retras temporar din antrenorat.

Cu toate că starea sa de sănătate părea gravă, se pare că Dan Petrescu se simte tot mai bine și se apropie de momentul când se va întoarce în fotbal. Bogdan Mara, fost oficial al CFR-ului, a oferit detalii despre starea sa de sănătate.

„Suntem apropiaţi. E naşul meu, un om pe care îl voi respecta şi iubi toată viaţa mea. E bine, Doamne ajută! Îi doresc multă sănătate în primul rând să revină la nivelul care a fost.

Într-adevăr, a fost o perioadă foarte dificilă pentru el, dar e un om puternic, prea puternic şi nu o să-l doboare nimic şi va reveni şi mai puternic. Sunt convins!

Eu cred că va mai antrena, asta e viaţa lui. Ştiţi bine cu toţii că el mănâncă fotbal pe pâine. Viaţa lui este fotbalul şi cât de curând… va fi 100%, va începe din nou să antreneze şi o va face bine în continuare.

Asta e bine, cât de curând va fi 100%. Îl iubesc din tot sufletul meu şi îi doresc cât mai multă sănătate să îl vedem mai repede pe teren”, a spus Bogdan Mara, potrivit Fanatik.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: