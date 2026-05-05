Moving Florești 2026, aproape de start. Copiii și adulții, așteptați la mișcare.

Mai sunt câteva zile până când începe Moving Florești, eveniment ajuns la ediția cu numărul șase.

Moving Florești revine în 2026 | Foto: arhivă monitorulcj.ro

„Moving Floreși 2026 revine! Ajuns la ediția a VI-a, cel mai mare eveniment sportiv din Florești transformă comunitatea într-un spațiu al energiei, mișcării și competiției”, a anunțat Primăria comunei Florești, marți, 5 mai 2026, într-o postare publicată pe pagina de Facebook a instituției.

Cea de-a șasea ediție a Moving Florești va avea loc în 9-10 mai 2026.

Participanții se vor putea bucura de:

deschidere spectaculoasă

artificii de zi

demonstrații Destiny Cheer

„Nu este doar un eveniment sportiv. Este despre o comunitate activă, despre spirit de echipă și despre bucuria de a fi împreună”, a mai precizat Primăria Florești.

Moving Florești 2026, eveniment pentru toată lumea

Te așteaptă competiții pentru toate pasiunile:

Atletism

Baschet & Street Basketball

Volei & Beach Volei

Fotbal & Minifotbal

Handbal

Mountain Bike

Echitație

Tenis de câmp, tenis de masă & tenis cu piciorul

Calisthenics

Padel

multe alte surprize

„Pentru copii, tineri și adulți. Pentru profesioniști și amatori. Pentru toți cei care cred în mișcare. Florești aleargă. Florești se mișcă. Florești trăiește”, se mai arată în postare.

