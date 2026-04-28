Europarlamentarul clujean Daniel Buda, mesaj în Parlamentul European: „Alianța PSD cu forțele extremiste este un risc strategic pentru întreaga Uniune Europeană”.

Mesaj ferm transmis de liderul PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, în plenul Parlamentului European: România are nevoie de lideri care nu abandonează corabia în mijlocul furtunii. „Instabilitatea politică nu este un joc intern ci este un risc strategic pentru întreaga Uniune Europeană”, spune eurodeputatul clujean.

Avertismentul europarlamentarului clujean Daniel Buda în Parlamentul European: „Alianța PSD cu forțele extremiste este un risc strategic pentru întreaga Uniune Europeană"

Europarlamentarul clujean Daniel Buda a transmis un mesaj ferm în plenul Parlamentul European de la Strasbourg.

Liderul PNL Cluj a spus clar că România are nevoie de un Guvern responsabil, iar decizia PSD de a se alia cu AUR reprezintă un risc pentru Uniunea Europeană, în condițiile războiului de la granițele României și a degradării situației politice din țară.

PSD și AUR vor depune o moțiune de cenzură comună împotriva Guvernului Bolojan. Anunțul a fost făcut, luni, 27 aprilie 2026, de către fostul vicepremier Marian Neacșu (PSD) și Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR.

„În ultimele zece luni, Guvernul condus de Ilie Bolojan a oferit României exact ceea ce avea nevoie: stabilitate. A redus deficitul bugetar, a prevenit pierderea a miliarde de euro din fonduri europene și a inițiat reforme esențiale.

Sursa: Daniel Buda - Facebook

Cu toate acestea, PSD, partid aflat în coaliția de guvernare, a ales să abandoneze această respeonabilitate în condițiile în care aceștia, la Bruxelles, promiteau că nu vor face niciodată alianțe cu forțele extremiste”, a transmis eurodeputatul Daniel Buda în mesajul său.

Europarlamentarul Daniel Buda (PNL Cluj) a semnalat în Parlamentul European riscurile aferente unei asemenea decizii și a reiterat importanța unui guvern stabil.

„Această decizie nu este doar o trădare a coaliției ci a însăși direcției europene a României deoarece suntem un stat aflat la granița războiului, un pilon esențial pe flancul estic. Subliniez, instabilitatea politică nu este un joc intern ci este un risc strategic pentru întreaga Uniune Europeană, un risc pentru investitori, dar costurile acestei iresponsabilități le vor plăti în final cetățenii.

Nu ne permitem pași înapoi, de aceea spun clar: Ilie Bolojan rămâne singurul ider credibil și responsabil. România are nevoie de stabilitate, de responsabilitate, de lideri care nu abandonează corabia în mijlocul furtunii, are nevoie de Ilie Bolojan”, a declarat Daniel Buda la Strasbourg.

Moțiunea de cenzură, inițiată de PSD împreună cu AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, urmează să fie depusă marți, la Parlament. Potrivit unor surse politice, textul moțiunii de cenzură este deja finalizat și au fost strânse mai mult de 233 de semnături de la PSD, AUR, PACE Întâi România, S.O.S. România, POT, neafiliați.

