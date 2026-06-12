USR NU va susține Guvernul Tomac. Dominic Fritz: „Nu ar fi funcțional, doar ar adânci haosul”.

USR nu va susține un guvern condus de premierul desemnat, Eugen Tomac, a anunțat inveri, 12 iunie 2026, președintele partidului, Dominic Fritz.

USR nu susține Guvernul Tomac | Foto: Inquam Photos / George Călin

Uniunea Salvați România (USR) a decis să nu suțină Guvernul Tomac.

USR nu susține Guvernul Tomac

Comitetul Politic al USR a decis astăzi, vineri, 12 iunie 2026, prin vot, că USR nu va susține în Parlament Guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac.

„Tocmai am consemnat această decizie (de an nu susține Guvernul Tomac - n. red.) în Comitetul Politic cu o majoritate de peste 90% dintre membrii Comitetului Politic. Un guvern tehnocrat nu va fi funcțional. Va adânci doar haosul. Nu ar fi funcțional, deoarece nimeni nu va fi răspunzător pentru decizii. Nu am luat această decizie cu ușurință”, a declarat președintele USR, Dominic Fritz, la finalul ședinței USR.

Fritz a mai adăugat că un guvern tehnocrat ar masca ul lucru simplu: PSD dorește să fie în barcă și cu AUR și cu o majoritate proeuropeană.

Comitetul Politic al USR s-a reunit într-o ședință online, azi, de la ora 17.00, pentru a lua o decizie privind susținerea pentru Guvernul Tomac.

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