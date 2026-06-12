Mai puține imobiliare la Cluj. Numărul autorizațiilor de construire a scăzut în primele patru luni din 2026.

Numărul autorizațiilor de construire a scăzut în primele patru luni din 2026, cel mai mare declin a fost în zona rurală.

Piața construcțiilor din Cluj, în scădere | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

În luna aprilie 2026, în județul Cluj s-au eliberat 88 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, cu 35 autorizații mai puține decât în luna aprilie 2025 și cu 23 autorizații în scădere față de luna martie 2026, potrivit datelor Direcției Județene de Statistică (DJS) Cluj.

Mai puține autorizații de construire la Cluj

Potrivit sursei citate, în perioada 01.01-30.04.2026, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale eliberate pe total județ a fost de 335, cu 61 autorizații mai puține comparativ cu aceeași perioadă din anul 2025.

Față de perioada similară din 2025, reducerea numărului de autorizații eliberate s-a înregistrat atât în mediul urban (- 44 autorizații), precum și în mediul rural (-17 autorizații).

În aprilie 2026, față de aceeași lună din 2025, numărul autorizațiilor de construire pentru clădiri rezidențiale a crescut în mediul urban (cu 16,7%), iar în mediul rural a scăzut cu 47,1%.

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Foto: DepositPhotos.com

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