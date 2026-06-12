A PICAT Facebook. Utilizatorii din România și alte țări, delogați.

Facebook, Instagram și WhatsApp au picat temporar vineri, 12 iunie 2026.

Mii de utilizatori au raportat probleme de funcționare la pletforma de socialiare Facebook, vineri, 12 iunie 2026 | Foto: DepositPhotos.com / Fotografie ilustrativă

Cele trei rețele de socializare ale companiei Meta (Facebook, Instagram și WhatsApp) au picat vineri, 12 iunie 2026, în jurul orei 17.00.

Miii de utilizatori din România și din alte țări au raportat că nu mai pot folosi cele trei rețele de socializare

Paginile nu se încarcau pentru a putea fi accesate. Mulți utilizatori au fost delogați.

Astfel de probleme au fost raportate în România, Statele Unite, Irlanda, Marea Britanie, Turcia, Australia, Norvegia, Belgia și Canada.

La câteva zeci de minute după ce problema a fost raportată pe downdetector.ro, accesul pe platformă a fost restabilit pentru unii utilizatori, în unele cazuri cu timpi mai mari de încărcare pentru conținut.

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