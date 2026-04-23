Emil Boc, despre retragerea miniștrilor PSD de la guvernare: „Seamănă periculos de mult cu filmul din 2009”

Primarul Clujului Emil Boc semnalează că retragerea miniștrilor PSD de la guvernare amintește izbitor cu perioada dificilă de pe scena politică din 2009. „PSD riscă să descopere din nou ceea ce a mai aflat o dată: că fuga de responsabilitate nu aduce capital politic, ci nota de plată la următoarele alegeri”.

Emil Boc: „Retragerea miniștrilor PSD de la guvernare în 2026 seamănă periculos de mult cu filmul din 2009"

PSD pare să repete scenariul din 2009: retragerea social-democraților din Guvern și numirea interimarilor PDL.

În toamna lui 2009, marcată de o criză guvernamentală similară, după demisia miniștrilor PSD, Guvernul Boc anunța că miniştrii PDL vor prelua interimar conducerea celorlalte ministere, conduse inițial de social-democraţi.

Ulterior, în lipsa susținerii parlamentare, primul guvern Boc a fost demis prin moţiune de cenzură la 13 octombrie 2009.

După o perioadă de interimat, încheiată în 23 decembrie 2009, a urmat un nou vot de învestitură. Guvernul Boc 2, în funcție până în februarie 2012, a fost suținut prin coaliția PDL-UDMR-UNPR.

„Prezentul este, uneori, doar o bună ocazie de a repeta greșelile trecutului. Cu alți actori. Cu alte decoruri. Dar cu același final.

Retragerea miniștrilor PSD de la guvernare în 2026 seamănă periculos de mult cu filmul din 2009. Iar istoria are un obicei interesant: nu votează emoțional. Votează logic. Și ține minte”, notează primarul Emil Boc într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Sursa: Emil Boc - Facebook

„Când abandonezi guvernarea în vremuri dificile, nu pari curajos. Pari că ai părăsit terenul înainte de finalul meciului. Iar alegătorii respectă mai mult pe cei care rămân să rezolve problemele decât pe cei care caută ieșirea de urgență.

Politica nu este despre cine coboară primul din barcă atunci când vine furtuna. Politica este despre cine rămâne să ducă barca la mal.

Uneori, în politică, memoria este scurtă. Dar consecințele sunt foarte lungi.

PSD riscă să descopere din nou ceea ce a mai aflat o dată: că fuga de responsabilitate nu aduce capital politic, ci nota de plată la următoarele alegeri.

Istoria nu greșește prea des. Mai ales atunci când politicienii insistă să repete aceeași lecție”, adaugă primarul Clujului Emil Boc în mesajul citat.

Joi, miniștrii PSD și-au depus mandatele, atribuțiile acestora fiind preluate interimar.

România a intrat luni în criză guvernamentală, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliției de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

