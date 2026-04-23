Miniștrii PSD, așteptați să își dea demisia din Guvernul României

Miniștrii de la Partidul Social Democrat ar urma să demisioneze din Guvernul României, astăzi dimineața, joi, 22 aprilie 2026, înainte de ședința Executivului.

Miniștrii de la Partidul Social Democrat ar urma să demisioneze din Guvernul României | Foto: gov.ro

Miniștrii PSD ar urma să își dea demisia joi din Guvern, înainte de ședința Executivului, programată la ora 11.00, la Palatul Victoria.

Social-democrații au luat decizia privind retragerea din Guvern miercuri, în ședința Biroului Permanent Național al partidului, potrivit unor surse politice, conform Agerpres.ro.

Urmează să își prezinte demisia și secretarul general al Guvernului, Radu Oprea.

Decizia vine pe fondul retragerii de către PSD a sprijinului politic premierului Ilie Bolojan și refuzului acestuia de a pleca din funcție.



Astfel, sunt așteptați să demisioneze din Cabinetul Bolojan:

Marian Neacșu - vicepremier

Florin Barbu - ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Bogdan Ivan - ministrul Energiei

Florin Manole - ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

Radu Marinescu - ministrul Justiției

Alexandru Rogobete - ministrul Sănătății

Ciprian Șerban - ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, întrebat miercuri, 22 aprilie 2026, la Parlament dacă și-a scris demisia, a declarat: „Mâine (astăzi, 23 aprilie 2026 - n. red.) este ziua demisiei. O voi scrie repede. (...) Nu știu cine va prelua atribuțiile de ministru al Sănătății, nu am această informație. Nu cred că atribuțiile vor fi delegate unui secretar de stat. Cred că în momentul în care o să apară în Monitorul Oficial decretul de ieșire din funcția de ministru, prim-ministrul va numi pe cineva interimar din componența actuală a Guvernului”.

Și ministrul Justiției, Radu Marinescu, a spus că încă nu și-a scris demisia. „N-am scris demisia, nu cred că trebuie să discutăm în termeni de ultimatum. Partidul Social Democrat și-a prezentat poziția. A fost una rezultată democratic din voința membrilor noștri în cadrul unei consultări foarte largi. (...) Scrierea unei demisii nu necesită decât câteva minute până la urmă. Găsirea unei soluții necesită foarte multă înțelepciune, însă, încă o dată, trebuie înțeles și punctul de vedere al PSD”, a afirmat Marinescu la Palatul Parlamentului.

În contextul retragerii din Guvern a PSD, premierul Ilie Bolojan a avut marți și miercuri discuții cu reprezentanții celorlalte partide din coaliție - USR, UDMR, grupul parlamentar al minorități naționale.

La discuțiile cu USR și UDMR s-a convenit ca, în cazul retragerii miniștrilor PSD, să fie înlocuite cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor care rămân.

„Am discutat despre funcționarea Guvernului în această situație ipotetică în care miniștrii PSD s-ar retrage și am convenit ca, în această situație, să înlocuim cât se poate de repede posturile vacante cu titularii portofoliilor care rămân, în așa fel încât proiectele care sunt în derulare să poată fi promovate și derulate în continuare”, a explicat Bolojan.

România a intrat luni în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliției de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan.

Într-un eveniment intitulat „Momentul adevărului”, organizat la Palatul Parlamentului, 5.000 de social-democrați și-au exercitat votul pe întrebarea propusă de conducerea PSD: „Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni - cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile, plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali: Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?”.

Votul exprimat de social-democrați a fost covârșitor în favoarea retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan: 97,7% „pentru” retragerea sprijinului politic, 2,3% - „împotrivă”.

După decizia PSD, Ilie Bolojan a anunțat că nu va demisiona din funcție.

Miercuri, președintele Nicușor Dan a purtat discuții la Palatul Cotroceni cu liderii coaliției de guvernare, pentru a găsi o soluție la criza guvernamentală.

„Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut este să dezescaladeze retorica publică. Apoi să se uite la viitor și la ce vom face, mai mult decât la trecut. Și să se uite la soluții mai mult decât la probleme”, a declarat șeful statului, la finalul consultărilor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

