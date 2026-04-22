Președintele Nicușor Dan, după consultările cu partidele: „Suntem într-o criză politică. Formațiunile trebuie să se uite la soluții”

După consltările de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan a spus că le-a cerut partidelor să „dezescaladeze” retorica publică.

Președintele Nicușor Dan, la consultări cu reprezentanții PNL | Foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan a declarat că le-a cerut partidelor care au participat miercuri, 22 aprilie 2026, la discuțiile de la Palatul Cotroceni să „dezescaladeze” retorica publică.

„Suntem evident într-o criză politică. Criza asta nu a început azi. De luni de zile neînțelegerile s-au amplificat. Ce am cerut eu partidelor la discuțiile pe care le-am avut este să dezescaladeze retorica publică. Apoi să se uite la viitor și la ce vom face, mai mult decât la trecut. Și să se uite la soluții mai mult decât la probleme”, a spus președintele, în cadrul unei declarații de presă susținute, miercuri, la Palatul Cotroceni.

El a subliniat că în orice formulă politică, fie majoritară, fie minoritară, va fi nevoie de dialog între forțele pro-occidentale.

„Dincolo de criza asta politică trebuie să asigurăm românii că avem instituții ale statului care funcționează”, a precizat șeful statului.

Luni, România a intrat în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliției de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului liberal Ilie Bolojan.

În acest context, președintele Nicușor Dan a chemat partidele din coaliție la consultări.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

