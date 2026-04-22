Înlocuitorii miniștrilor PSD după demisia din Guvern (surse). Urmează și moțiunea de cenzură. Ilie Bolojan: „Continuăm proiectele PNRR”.

Cei șapte miniștri PSD din Guvern vor demisiona, joi, 22 aprilie 2026, înainte de ședința Executivului.

Ședință de Guvern, joi, 16 aprilie 2026 | Foto: gov.ro / Fotografie ilustrativă

Miniștrii PSD vor demisiona din Guvernul României, iar premierul Ilie Bolojan ar fi găsti deja înlocuitorii.

În structura Guvernului, reprezentanții PSD sunt:

Marian Neacșu – viceprim-ministru

Florin Manole – ministrul Muncii și Solidarității Sociale

Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății

Bogdan Ivan – ministrul Energiei

Florin Barbu – ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ciprian Șerban – ministrul Transporturilor și Infrastructurii

Radu Marinescu - ministrul Justiției

Demisia miniștrilor PSD va avea loc chiar mâine, joi dimineață, 22 aprilie 2026, înaintea ședinței de Guvern.

Interimarii după demisiile miniștrilor PSD

Între timp, deja ar fi fost pregătiți înlocuitori, potrivit digi24.ro.

La Ministerul Transporturi ar urma să fie numit interimar prim-ministrul Ilie Bolojan

La Ministerul Justiției interimar ar urma să fie Cătălin Predoiu (actual ministru al Internelor)

La Ministerul Sănătății - Cseke Attila (actual ministru al Dezvoltării)

La Ministerul Agriculturii – Diana Buzoianu (actual ministru al Mediului)

La Ministerul Energiei ar urma să fie numit Radu Miruță (actual ministru al Apărării)

La Ministerul Muncii – Oana Țoiu (actual ministru de Externe)

Aceste nume, de la PNL și USR, ar urma să fie transmise pe decrete pentru a fi semnate de președintele României, Nicușor Dan.

„Am discutat despre funcționarea Guvernului, în această situație în care miniștrii PSD s-ar retrage și am convenit să înlocuim cât se poate de repede posturile vacante, titularii posturilor care rămân, în așa fel încât proiectele care sunt în derulare să poată continua. Și, de asemenea, să susținem proiectele care sunt importante pe agenda Guvernamentală în perioada următoare. Este vorba, în principal, de proiectele care țin de PNRR, pentru că aici trebuie să respectăm jaloanele care însemnă reforme, iar jumătate dintre acestea țin de Guvern și este nevoia ca, în următoarele săptămâni să încheiem aceste proceduri pentru a asigura finanțarea pe proiectele importante la infrastructură, la autostrăzi, la școli, spitale etc. Vă vom ține la curent în funcție de evoluția evenimentelor”, a declarat Ilie Bolojan, miercuri după-masă.

Conform sursei citate, social-democrații vor pregăti o moțiune de cenzură pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, moment în care se vor retrage și ceilalți oameni ai PSD din aparatul de stat: secretari de stat, prefecți, subprefecți, iar atunci va rămâne în funcție doar Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților.

Președintele PSD ar fi pregătit să demisioneze și el în cazul în care moțiuea de cenzură ar fi respinsă în Parlamentul României.

