OPINIE. Dragoș Damian, Terapia Cluj: Измаильский целлюлозно картонный комбинат continuă să producă, deși Ismail este bombardat. Fabricile de celuloză și carton de la Letea și Bușteni sunt făcute praf, fără să fi fost bombardate vreodată.

Combinatul de celuloza și carton din Ismail, raionul în care s-a născut Eugen Tomac, a fost înființat în 1965 - Измаильский целлюлозно картонный комбинат – și continuă să producă, în ciuda bombardamentelor. Rămâne unul dintre cei mai mari producători industriali din Ucraina, îmi spun colegii mei de acolo.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Fabrica de hârtie și carton de la Letea, înființată în 1879, este la pământ, nu mai produce nimic, deși regiunea nu a fost bombardată.

Fabrica de hârtie și carton de la Bușteni, înființată în 1882, este și ea la pământ, nu mai produce nimic, deși regiunea nu a fost bombardată.

Din fericire Vrancart, înființată în 1977, continuă să producă, ei i se adaugă în prezent încă 3-4 fabrici din același sector care au capital extern. Dar 70-80% din hârtia și cartonul folosite în România vin din export.

Eugen Tomac, Romania este ”bombardată” la producția industrială, am închis fabrici, uzine și combinate de toate felurile, dar mai ales de mâncare, chimie, energie și apărare.

Uite, primul exemplu - industria chimică. La sfârșitul lui 1990 aveam 72 de combinate, un sistem performant de învățământ (12 școli profesionale, 23 licee, 17 facultăți și 10 institute de cercetare), un sector economic care aducea circa 35 miliarde Euro din exporturi, aproape 20% din producția industrială de atunci.

La sfârșitul lui 2025, daca au mai rămas un sfert din capacitățile de producție și din învățământ, sectorul generează exporturi de doar 3 miliarde Euro și aproape jumătate din deficitul balanței comerciale. Am dat jos super-combinatele de la Pitești, Rm. Vâlcea, Făgăraș, Copșa Mică, Târnăveni, Săvinești, Lugoj și multe, multe altele, fără a construi nimic in loc.

Și, merită să ne felicităm, cireașa de pe tort, am dat jos Azomureș – a fost greu, dar am reușit!

Și, al doilea exemplu - siderurgia. Am închis aproape complet Combinatul Siderurgic de la Galați, am închis Combinatul Siderurgic de la Reșița și am închis Combinatul Siderurgic de la Hunedoara.

Eugen Tomac, știi cine le-a înființat pe ultimele două? Exact, Regi, acum peste 150 de ani.

Două exemple foarte, foarte triste – asta pentru că chimia și siderurgia sunt ramuri strategice ale industriei grele în toată lumea.

Și nici nu vorbesc despre apărare, că am văzut cu toții cât ne-am inervat pe tema asta în ultima perioadă.

Eugen Tomac, poți să ai un Guvern format din specialiști foarte buni, din oamenii excepționali în domeniile lor, însă fără fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare – care au existat și în perioada regilor si în perioada comuniștilor dar care nu mai exista in perioada capitaliștilor – România nu are nici o șansă să redevină o țară puternică și respectată în lume.

Ucraina, țară în care te-ai născut, este o țară puternică și respectată în lume pentru că, în ciuda tuturor dificultăților, a avut, are și va avea fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare.

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

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