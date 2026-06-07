Șoc în Cluj: minoră de 13 ani abordată pentru sex pe bani, chiar în autobuz

Ofertă scandaloasă făcută unei fete de 13 ani chiar într-un mijloc de transport în comun din Cluj-Napoca: sex pe bani!

Oferta scandaloasă făcută unei fete de 13 ani chiar într-un mijloc de transport în comun din Cluj-Napoca: sex pe bani! | Foto: Compania de Transport Public Cluj-Napoca / Facebook

Un bărbat a fost plasat sub control judiciar, după ce ar fi încercat să racoleze o minoră de numai 13 ani într-un mijloc de transport în comun. Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 21 mai.

„La data de 5 iunie 2026, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a dispus luarea măsurii controlului judiciar pentru o durată de 60 de zile faţă de un inculpat cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de racolarea minorilor în scopuri sexuale. În esenţă, în sarcina inculpatului s-a reţinut că, în data de 21.05.2026, în jurul orei 10:30, aflându-se într-un mijloc de transport în comun cu care se deplasa pe raza localității Cluj-Napoca, i-a adresat persoanei vătămate minore, în vârstă de 13 ani, pe care nu o cunoștea în prealabil, propunerea de a-l însoţi la locuința acestuia în scopul întreţinerii unor relații intime contra-cost”, spun procurorii.

Procurorii mai arată că bărbatul „a încercat să profite în mod deliberat de vulnerabilitatea victimei – minoră în vârstă de 13 ani – promiţându-i bani în schimbul întreţinerii unui act sexual, ceea ce echivalează cu o încercare de corupere a discernământului şi de cumpărare a voinţei unei persoane aflate în plin proces de dezvoltare psihologică. Or, acest comportament indică o lipsă gravă de empatie şi un grad înalt de periculozitate socială, căci victima nu a fost selectată întâmplător, ci a fost abordată în mod ţintit”.

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