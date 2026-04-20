Bolojan NU DEMISIONEAZĂ după ce a pierdut sprijinul PSD: „Voi continua să-mi exercit mandatul de premier”

După ca a pierdut sprijinul politic al Partidului Social Democrat, Ilie Bolojan a spus ca nu își va da demisia din funcția de prim-ministru al României

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni seară, 20 aprilie 2026, că decizia PSD de a retragere a sprijinului politic în cazul său este „complet greșită și total iresponsabilă” și a menționat că va continua să-și exercită mandatul de premier și va asigura guvernarea.





Prim-ministrul Ilie Bolojan: „Decizia PSD este complet greșită și total iresponsabilă”

„Decizia PSD este complet greșită și total iresponsabilă față de România, nu față de o persoană”, a afirmat Bolojan, la sediul PNL.

Potrivit lui Bolojan, decizia PSD înseamnă periclitarea finanțelor și aruncarea în aer a guvernării.

„În aceste condiții, având în vedere responsabilitatea pe care o am și o avem față de țara noastră, vom continua să asigurăm guvernarea țării noastre în așa fel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată', a transmis Bolojan.

„Voi continua să-mi exercit mandatul de premier”, a mai spus el.

