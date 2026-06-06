Ploile torențiale dau peste cap lucrările de pe Autostrada Transilvania. Mai multe șantiere de pe A3 au fost inundate

Vremea severă din ultimele zile începe să își facă simțită efectele și asupra marilor proiecte de infrastructură din România.

Ploile torențiale dau peste cap lucrările de pe Autostrada Transilvania / Foto: Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere﻿- Facebook

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că ploile abundente au afectat șantierele de pe Autostrada Transilvania (A3), unde mai multe sectoare au fost inundate, iar utilajele nu pot face față. Potrivit reprezentanților companiei, în multe zone, solul este saturat de apă, ceea ce îngreunează accesul utilajelor și face imposibilă continuarea unor lucrări fără riscuri pentru siguranța muncitorilor și pentru calitatea execuției.

„Ploile torențiale din ultimele zile afectează șantierele de pe Autostrada Transilvania (A3). Mai multe sectoare au fost inundate, iar terenul îmbibat cu apă împiedică accesul utilajelor și desfășurarea lucrărilor conform graficelor de execuție”, au transmis reprezentanții CNAIR, pe pagina lor de Facebook.

Date fiind aceste circumstanțe, constructorii vor fi nevoiți să oprească temporar lucrările până la îmbunătățirea condițiilor meteo. Compania nu a precizat dacă întârzierile provocate de vreme vor afecta termenele de finalizare ale sectoarelor aflate în execuție. Autoritățile susțin însă că activitatea va fi reluată imediat ce condițiile din teren vor permite desfășurarea lucrărilor în siguranță.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google New

CITEȘTE ȘI: