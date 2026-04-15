Premierul Bolojan, convorbire cu Peter Magyar: Premierul ales al Ungariei, invitat în România

Premierul Ilie Bolojan i-a adresat noului șef al guvernului ungar, Peter Magyar, invitația de a efectua o vizită oficială în România.

Peter Magyar, premierul ales al Ungariei, invitat în România| Foto: DepositPhotos.com

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, miercuri, o convorbire telefonică cu Peter Magyar, premierul ales al Ungariei, pe care l-a felicitat pentru rezultatul obținut la alegeri.

Este prima convorbire telefonică între Ilie Bolojan și Peter Magyar în urma alegerilor legislative din Ungaria, desfășurate în 12 aprilie.

În cadrul discuției, cei doi oficiali au abordat stadiul și perspectivele de consolidare a relațiilor dintre România și Ungaria, potrivit unei informări publicate miercuri seara de Guvern.

A fost evidențiat interesul comun pentru dezvoltarea cooperării economice, precum și pentru avansarea proiectelor de interconectare în domeniul energiei, precizează sursa citată.

„Prim-ministrul României a menționat, de asemenea, rolul important al comunității maghiare din România în consolidarea relației bilaterale”, se mai arată în comunicatul Executivului.

La finalul convorbirii, premierul Ilie Bolojan i-a urat succes în exercitarea mandatului și i-a adresat invitația de a efectua o vizită oficială la București.

CITEȘTE ȘI: