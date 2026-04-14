Liderul UDMR, chemat la Budapesta. Kelemen Hunor: „Știu că rezultatul alegerilor a provocat dezamăgire și incertitudine”.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, urmează să meargă la Budapesta pentru discuții cu Peter Magyar, liderul partidului Tisza, care a câștigat alegerile legislative din Ungaria.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a felicitat partidul Tisza şi pe Peter Magyar pentru victoria în alegerile legislative din Ungaria, după ce anterior îl susținuse pe Viktor Orban în campania electorală.

În urma unei discuții telefonice de luni seara, Peter Magyar, liderul partidului Tisza care a cîștigat alegerile din Ungaria, a anunțat că președintele UDMR, Kelemen Hunor, va merge la Budapesta.

Discuția vine după ce votul maghiarilor din Transilvania a mers în proporție de 90% către Fidesz și Viktor Orban, susținut de UDMR.

„Rezultatele alegerilor din Ungaria sunt cunoscute. L-am felicitat pe Peter Magyar, care, în cadrul conversației telefonice pe care am avut-o în această seară, mi-a cerut să stabilim o întâlnire față în față la Budapesta săptămâna viitoare.

Mulțumim guvernului condus de Viktor Orbán pentru punerea în aplicare a politicii naționale din ultimii 16 ani”, a notat Kelemen Hunor într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„De la introducerea cetățeniei simplificate și, prin urmare, unificarea națiunii dincolo de granițe, până la sprijinul instituțional acordat multor grupuri ale comunității maghiare din Transilvania, se poate alcătui o listă lungă cu toate lucrurile pe care guvernul Orbán a contribuit la prosperitatea lor în patria mamă”, a mai adăugat președintele UDMR în mesajul citat.

Kelemen Hunor a avut și un mesaj pentru cei care sunt „dezamăgiți” de rezultatul alegerilor de duminică, pe care i-a îndemnat să respecte votul majorității.

„Știu că rezultatul alegerilor a provocat dezamăgire și incertitudine în rândul multora. Acum aș dori să le vorbesc și lor. Se întâmplă ca rezultatul să nu fie cel pe care l-a sperat marea majoritate a maghiarilor din Transilvania. Trebuie să acceptăm și să respectăm decizia majorității. Face parte din libertate. Respectăm voința alegătorilor și avem încredere că noua majoritate va aborda fiecare comunitate maghiară cu responsabilitate și respect”, a mai notat Kelemen Hunor.

Peter Magyar: „Am vorbit cu Kelemen Hunor”

Anterior, liderul Tisza, Peter Magyar, a anunțat pe Facebook că președintele UDMR va ajunge la Budapesta, în urma unei discuții telefonice purtate cu Kelemen Hunor:

„Astăzi am discutat la telefon cu Hunor Kelemen, președintele UDMR, după ce am vorbit cu 10 lideri europeni. Am convenit să continuăm discuțiile săptămâna viitoare, față în față, la Budapesta”, a scris luni seara pe Facebook liderul Tisza, Peter Magyar.

„Nu avem niciun motiv să ne turnăm cenușă în cap”

Într-un interviu pentru presa maghiară, Kelemen Hunor a declarat că „în acest moment nu avem o legătură instituțională” cu Tisza.

Liderul UDMR a susținut că sprijinul acordat Fidesz a fost „în concordanță cu marea majoritate a maghiarilor din Transilvania”, iar guvernul maghiar se află întotdeauna în poziția de a stabili politica națională și cadrele de cooperare cu comunitățile de dincolo de graniță.

„Nu avem niciun motiv să ne turnăm cenușă în cap. Politica națională pe care Fidesz a implementat-o în ultimul deceniu și jumătate, al cărei conținut simbolic a fost mult mai important decât partea sa materială, a stârnit simpatie și identificare în rândul marelui număr de maghiari transilvăneni. UDMR a făcut ceea ce a făcut și a spus în concordanță cu marea majoritate a maghiarilor din Transilvania. Acum, ca și în trecut, dacă ne uităm la rezultatele alegerilor, am fi avut probleme dacă s-ar fi dovedit că gândim și reprezentăm ceva diferit față de marea majoritate a maghiarilor din Transilvania. Evident, mă refer la faptul că și-au exprimat votul, dar îndrăznesc să spun că acest lucru ar fi însemnat aceleași proporții în întreaga noastră societate dacă toată lumea ar fi votat, dacă toată lumea ar fi avut cetățenie. Cred că am făcut ceea ce trebuia, decizia noastră a fost logică și de înțeles”, a spus Kelemen Hunor, într-un interviu pentru Maszol.ro

De altfel, Kelemen Hunor a declarat că votul dat duminică la alegerile parlamentare din Ungaria, câștigate de partidul Tisza, condus de Peter Magyar, „deschide o nouă eră în politica maghiară”.

Kelemen Hunor, vizat de criticile lui Magyar

În conferința de presă susținută luni la Budapesta, viitorul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, a amintit și de politica „eronată” abordată de UDMR. Astfel, Magyar a arătat că o o bună parte dintre maghiarii din România au votat cu Fidesz pentru că „sunt induși în eroare”, afirmând că „aceeași propagandă funcționează și în România”. El a adăugat că îi va sprijini pe maghiarii care trăiesc în România „în orice mod posibil”.

Magyar a acuzat UDMR că „a participat la o campanie de dezinformare și inducere în eroare a maghiarilor din România”.

„Cred că nu a fost corect”, a declarat Peter Magyra, adăugând însă că intenționează să discute cu liderul UDMR.

