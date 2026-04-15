Peter Magyar anunță primele măsuri după formarea Guvernului: „Suspendarea programelor de știri ale acestor media de propagandă”. Presiuni pentru demisia președintelui Tamas Sulyok.

Peter Magyar anunță că va suspenda programele de știri pentru propagandă și cere demisia președintelui Tamas Sulyok

Noul lider al Ungariei, Peter Magyar, și-a anunțat intenția de a suspenda programele de știri de la posturile de radio și televiziune de stat, în urma victoriei sale zdrobitoare asupra prim-ministrului Viktor Orban la alegerile de duminică, relatează miercuri dpa, citată de Agerpres.ro

„Unul dintre primii pași după formarea unui guvern va fi suspendarea programelor de știri ale acestor media de propaganda”, a declarat Magyar miercuri dimineață într-un interviu acordat postului de radio de stat Kossuth Radio.

Ulterior, el a făcut comentarii aproape identice la postul de televiziune M1. Amândouă aparțin companiei de radioteleviziune de stat MTVA.

În răspuns la remarca prezentatoarei M1 conform căreia suspendarea programelor de știri ar încălca legea, Magyar i-a spus că „voi nu ați îndeplinit obligațiile prevăzute de legea mass-media”.

„A mă acuza aici că încalc legea este ca și cum un hoț ar suna la poliție”, a adăugat el.

Eliminarea propagandei: Magyar vrea să schimbe legea mass-media a lui Orban

Legea mass-media din Ungaria din 2010 definește posturile MTVA ca fiind de serviciu public și, prin urmare, acestea sunt supuse cerinței de obiectivitate și echilibru, dar ele au urmat o linie puternic pro-Orban, notează sursa citată.

În timpul campaniei electorale, programele au răspândit informații false despre Magyar, inclusiv un manifest electoral „fabricat” al partidului său care ar fi prevăzut creșteri drastice de impozite. În același timp, acestuia nu i s-a oferit nicio oportunitate de a comenta în presa de stat în timpul campaniei electorale.

Partidul său Tisza a obținut o victorie clară la alegerile de duminică. În noul parlament, acesta va deține o majoritate de două treimi capabilă să modifice Constituția, permițându-i să schimbe legea mass-media a lui Orban.

Magyar cere demisia președintelui Tamas Sulyok

Tot miercuri, a consemnat la rândul său agenția MTI, Peter Magyar a anunțat că s-a întâlnit cu președintele Tamas Sulyok și că acesta îl va invita oficial să formeze următorul guvern, discuțiile oficiale privind formarea guvernului urmând să înceapă vineri.

El a mai spus că președintele a indicat că data cea mai apropiată dată posibil pentru sesiunea inaugurală a parlamentului este 4 mai, deși 6 sau 7 mai sunt mai realiste. Toți au fost de acord că, având în vedere mandatul electoral atât de decisiv primit, tranziția puterii trebuie să se întâmple cât mai rapid posibil, a adăugat liderul Tisza.

La întâlnirea pe care a prezentat-o ca „amiabilă”, Magyar a intensificat presiunile asupra președintelui, ales în 2024, pentru a demisiona, menționează agenția Reuters.

„I-am spus președintelui (...) că poporul ungar a votat pentru o schimbare de regim”, a declarat Magyar, precizând că șeful statului a afirmat că va „lua în considerare” cererea.

Peter Magyar a mai declarat că, dacă Sulyok nu demisionează, va folosi mandatul primit de partidul său pentru a modifica legea fundamentală și alte legi și a-l forța să demisioneze, împreună cu alte „marionete” numite de guvernul Orban.

CITEȘTE ȘI: