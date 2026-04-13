Peter Magyar: „Guvernul Tisza va fi «cabinetul tuturor ungurilor»”

Guvernul partidului Tisza va fi un „guvern al întregului popor ungar", a declarat luni Peter Magyar, liderul partidului, după victoria electorală zdrobitoare a Tisza.
Guvernul partidului Tisza va fi un „guvern al întregului popor ungar”, a declarat luni pe Facebook Peter Magyar, liderul partidului, după victoria electorală zdrobitoare a Tisza, relatează MTI, potrivit Agerpres.ro
Magyar a mulțumit „tuturor ungurilor din țară și din întreaga lume” pentru sprijinul acordat.
El a calificat drept o mare onoare faptul că partidul său a obținut „cel mai mare număr de voturi din istorie”, considerând acest lucru o împuternicire pentru a forma viitorul guvern și pentru a „lucra în următorii patru ani pentru o Ungarie liberă, europeană, funcțională și umană”.
„În calitate de prim-ministru, voi munci zi de zi și clipă de clipă pentru securitatea și dezvoltarea țării noastre și pentru bunăstarea poporului ungar. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”, a scris Magyar în postarea sa.
