Bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat în comisiile din Parlament

Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 a fost aprobat, joi, în comisiile reunite de buget-finanțe ale Senatului și Camerei Deputaților.

Proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026 a fost aprobat|Foto: ALEX MICSIK / AGERPRES FOTO

Bugetul asigurărilor sociale de stat a fost aprobat cu 40 de voturi „pentru” și 11 împotrivă”.

Parlamentarii din Comisia pentru buget, finanțe și bănci din Camera Deputaților, respectiv cei din Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital din Senat au dezbătut și votat amendamentele depuse, textul de lege, precum și pe capitole și anexe.

Bugetul asigurărilor sociale de stat, aprobat în comisiile din Parlament

„Casa Națională de Pensii Publice gestionează un număr de 134 de acte normative în aplicarea legislației naționale și internaționale și stabilește drepturile și acordă un număr de 70 de prestații sociale.

Proiecția bugetară este de 158,908 miliarde lei pentru anul 2026, în creștere cu 821,775 milioane lei comparativ cu anul 2025.

Avem o reducere a fondurile de salarii cu 17,168 milioane lei. Valoarea taxelor de transmitere a drepturilor de pensii în anul 2026 va fi de aproximativ 710,36 milioane lei. Vreau să fac mențiunea că 98,92% din buget înseamnă totalul pensiilor plătite la nivel național, în România, și internațional, iar fondul de salarii s-a redus cu 17,168 milioane și reprezintă 0,32% din bugetul Casei Naționale de Pensii”, a declarat președintele CNPP, Nicolae Giugea, citat de Agerpres.ro

El a subliniat, de asemenea, că proiectele CNPP pe PNRR vor fi duse la îndeplinire, fără a se pierde niciun leu, până la 30 iunie.

„De aceea a și crescut și bugetul comparativ cu anul trecut. Vom finaliza și mica recalculare în acest an și vă anunț că a început deja să sosească marea promoție de decreței. Va crește volumul de dosare pe care trebuie să le prelucreze Casa Națională de Pensii foarte mult în anii următori”, a spus Giugea.

Potrivit acestuia, sistemul de accidente de muncă are un buget alocat de 165,866 milioane lei, în creștere cu 21,444 milioane lei, instituția decontând spitalizarea și tot ce ce înseamnă decontări legale pentru românii care lucrează în România sau sunt detașați în străinătate și care suferă accidente de muncă.

Guvernul a adoptat joia trecută proiectul de lege privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

