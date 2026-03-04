NATO a distrus o rachetă balistică lansată de Iran, care se îndrepta spre Turcia. Reacția organizației nord-atlantice.

O rachetă lansată din Iran care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO. Este prima dată când un stat membru al alianței este atras în conflictul din Orientul Mijlociu.

NATO a distrus o rachetă balistică lansată de Iran, care se îndrepta spre Turcia: este prima dată când un membru al alianței a fost implicat în conflictul din Orientul Mijlociu | Foto: DepositPhotos.com

Turcia a anunțat că sistemele de apărare aeriană ale NATO au distrus miercuri o rachetă balistică lansată din Iran, în timp ce aceasta se îndrepta spre spațiul aerian turc.

NATO a distrus o rachetă balistică lansată de Iran, care se îndrepta spre Turcia

„O rachetă balistică lansată din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc după ce a survolat spațiile aeriene ale Irakului și Siriei, a fost interceptată și neutralizată la timp de elementele de apărare aeriană și antirachetă ale NATO desfășurate în estul Mediteranei.

Incidentul nu a făcut victime și nici răniți”, a detaliat ministerul turc într-un comunicat publicat pe X și citat de AFP, potrivit Agerpres.ro

Protestul Ankarei

Ministrul de externe al Turciei i-a transmis omologului său iranian protestul Ankarei față de lansarea unui rachetă balistică din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turcesc, în cadrul unei convorbiri telefonice de miercuri, a declarat o sursă diplomatică turcă, relatează Reuters.

În timpul discuției, ministrul turc de externe, Hakan Fidan, i-a mai spus omologului său iranian, Abbas Araqchi, că trebuie să evitate orice măsuri care ar putea amplifica și mai mult conflictul, a precizat sursa citată.

NATO condamnă atacul Iranului asupra Turciei

NATO a condamnat atacul Iranului asupra Turciei, a declarat miercuri purtătoarea de cuvânt Allison Hart, relatează Reuters.

„Condamnăm atacarea Turciei de către Iran. NATO rămâne ferm alături de toți aliații, inclusiv Turcia, în condițiile în care Iranul continuă atacurile sale fără discriminare în întreaga regiune”, a dat asigurări purtătoarea de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice.

„Postura noastră de descurajare și apărare rămâne puternică în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește apărarea aeriană și antirachetă”, a spus Hart.

O rachetă lansată din Iran care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO staționate în estul Mediteranei, a comunicat miercuri Ministerul Apărării din Turcia

Responsabil turc: Turcia „nu a fost ținta rachetei” lansate din Iran

Turcia „nu a fost ținta rachetei” lansate din Iran, care se îndrepta spre spațiul aerian turc și a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO bazate în estul Mediteranei, a declarat miercuri un oficial turc pentru AFP, conform sursei citate.

„Credem că ținta era o bază militară din Cipru, dar a deviat de la curs”, a adăugat oficialul, vorbind sub condiția anonimatului.

Apărarea aeriană a NATO a distrus o rachetă balistică lansată din Iran în timp ce se îndrepta spre spațiul aerian turc miercuri, marcând prima dată când un membru al alianței a fost implicat în conflictul din Orientul Mijlociu, care se extinde, după ce inițial atacurile au fost lansate de Statele Unite ale Americii și Israel.

