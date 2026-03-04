Rachetele balistice iraniene pot lovi Sud-Estul Europei, inclusiv România: Teheranul a avertizat împotriva oricărei implicări în război a statelor europene

Rachetele balistice dezvoltate de regimul iranian pot lovi ținte de până la 2.000 – 3.000 km, context în care statele europene pot intra în vizorul Teheranului, care avertiează împotriva implicării în operațiunea militară declanșată de SUA și Israel.

Rachetele balistice dezvoltate de regimul iranian pot lovi Sud-Estul Europei, inclusiv România| Foto: DepositPhotos.com

Iranul deține în arsenalul său militar de rachete balistice ce au capacitatea de a lovi sud-estul Europei.

Astfel, rachetele iraniene ar putea ajunge în Grecia, Bulgaria și România, conform unei analize publicate de Politico.

Recent, Ministerul Apărării Naționale semnala că scutul de la Deveselu „asigură” protecția împotriva rachetelor care ar putea veni din Iran.

„Facilitatea navală a Statelor Unite ale Americii de la Deveselu, integrată în sistemul de comandă și control al NATO, asigură protecția antibalistică împotriva amenințărilor emergente din afara zonei Euro-Atlantice”, anunța, duminică, MApN.

Iranul a avertizat marți țările europene împotriva oricărei implicări în războiul care îl opune Israelului și SUA, după ce Germania, Franța și Regatul Unit au declarat că sunt pregătite de „acțiuni defensive” pentru distrugerea capacităților militare iraniene.

„Ar fi un act de război. Orice act de acest tip împotriva Iranului va fi considerat drept un gest de complicitate cu agresorul”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, în cursul unei conferințe de presă la Teheran, potrivit France Presse citate de Agerpres.ro

Miercuri, o rachetă lansată din Iran care se îndrepta spre spațiul aerian turc a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO. Este prima dată când un stat membru al alianței este atras în conflictul din Orientul Mijlociu.

De altfel, dronele iraniene au vizat o bază aeriană britanică din Cipru: două drone Shahed au fost „neutralizate”, iar una a atins ținta.

Astfel, pe lângă rachete, Iranul mai poate amenința țările europene cu drone, asasinate sau atacuri cibernetice, menționează sursa citată.

Drone Shahed și rachete cu rază medie și rază lungă de acțiune

Iranul a investit masiv în dezvoltarea și producția de drone, iar aceste proiectile fără echipaj uman ar putea fi cea mai flexibilă armă în contextul escaladării situației din Orientul Mijlociu.

Dronele „Shahed” ale Iranului au fost utilizate de forțele rusești încă din primele zile ale invaziei pe scară largă în Ucraina. Aceste drone de atac unidirecționale au o rază de acțiune despre care se spune că poate ajunge până la 2.500 de kilometri.

Arsenalul de rachete balistice al Iranului este cunoscut pentru includerea mai multor sisteme cu rază medie de acțiune care ajung până la circa 2.000 de kilometri, conform bazei de date privind amenințările cu rachete a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale.

Rachetele Sejjil și Khorramshahr, alimentate cu combustibil solid, sunt evaluate ca având aproximativ această rază de acțiune, care s-ar extinde în părți din sud-estul Europei de pe teritoriul iranian, inclusiv în zone din Grecia, Bulgaria și România, în funcție de locația de lansare.

România dispune de scutul antirachetă american la Deveselu, în partea de sud a țării, care a fost construit pentru a intercepta potențiale atacuri cu rachete, iar săptămâna aceasta securitatea militară a fost intensificată la fața locului, potrivit ministerului de profil.

Potrivit Defence Express, un grup de consultanță în domeniul apărării cu sediul la Kiev, racheta Khorramshahr ar putea fi capabilă să lovească ținte aflate la 3.000 de kilometri distanță dacă ar fi echipată cu un focos mai ușor, aducând potențial Berlinul și Roma în raza de acțiune. Cu toate acestea, este puțin probabil ca numărul de astfel de rachete cu rază lungă de acțiune din arsenalul Iranului să fie mare, mai arată sursa citată.

