OPINIE. Dragoș Damian, Terapia Cluj: Nu Viktor Orban, ungurii sau secuii sunt de vină pentru deteriorarea gravă din economia și finanțele României

Viktor Orban este un patriot, un suveranist, un industrialist și un internaționalist, așa cum orice șef de stat sau guvern trebuie să fie în ziua de astăzi. Avem de învățat de la Viktor Orban, dacă nu ești patriot, suveranist, industrialist și internaționalist înseamnă că nu înțelegi încotro se îndreaptă lumea.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Viktor Orban, care a fost contemporan cu vreo 14 premieri români, a fost dintotdeauna ținta unei grămezi de tâmpenii care s-au vorbit despre el în Uniunea Europeană și, cu toate astea, și-a văzut nestingherit de misiunea lui, să facă Ungaria mare din nou.

Și Ungaria este mare din nou - doar două exemple de dată recentă, în caz ca nu ați știut, BMW a deschis o super-fabrică la Debrecen săptămâna trecuta iar Napolact a fost cumpărat de grupul unguresc Bonafarm.

Dar știm deja că Ungaria are o economie puternică, bannere care invită către stațiunile de turism balnear Hajduszoboszlo si Nyiregyhaza se pot vedea în toate orașele de la noi.

Ungaria, la fel ca Polonia de altfel, a pariat pe industrializare și internaționalizare, construiește fabrici, uzine si combinate de mâncare, chimie, energie și apărare ca să nu depindă de alți, ba mai mult, ca alții sa depindă de ea. Se spune că ungurii baga miliarde în Ardeal, se spune ca nu cumva să aibă cine știe ce agenda ascunsă. Foarte bine fac că bagă miliarde, daca guvernele României nu au știut sa atragă investiții iată ca investițiile vin din Ungaria, fără să le atragem noi.

De fabricile din Romania care, datorită “măiestriei” din guvernare, se închid una câte una, nimeni nu vorbește, în schimb iată ce zbucium când o companie din Ungaria face o investiție strategica la noi in țară. In timp ce avem discuții de un politicianism uluitor de grețos, Remus Borza încearcă sa salveze Liberty Galați. Industria de siderurgie, de metalurgie, de utilaje grele, de apărare, au fost puse la pământ prin politici catastrofale elaborate de incompetenți care nu înțeleg că industrializarea și internaționalizarea sunt singurele planuri care pot salva o țară.

De ani de zile ni se servește o poveste falsă despre cum Ungaria este pe făraș, cum inflația este galopantă, cum forintul este o catastrofă, cum se închid fabricile, cum ungurii își fac cumpărăturile sau se muta de-a dreptul în România, cum Uniunea Europeana pune la punct țara vecină și prietenă pentru ”tendințe dictatoriale”, etc.

Viktor Orban nu s-a ostilizat cu Vladimir Putin și Rusia și este prieten cu Donald Trump și Statele Unite. Și, pentru asta, se pregătește să găzduiască la Budapesta runda a doua a întâlnirilor directe Trump – Putin.

Nu știm la ce au folosit discuțiile de un tabloid politicianist uluitor de grețos săptămâna trecuta, cu ocazia vizitei Premierului Viktor Orban în România. Dar ce trebuie sa știm este, de exemplu, că Ungaria avea in 2023 excedent de balanța comercială și că, în același an, 10% din deficitul de balanța comercială al României provenea din schimburile de mărfuri și servicii cu Ungaria.

România și-a distrus economia și finanțele. Nu Viktor Orban, ungurii sau secuii sunt de vină. Discuțiile de un tabloid politicianist uluitor de grețos nu își au locul, mai bine învățam de la Viktor Orban cum să industrializăm și internaționalizăm România, cum să construim fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare.

Dragoș Damian

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

CITEȘTE ȘI: