Dragoș Damian, Terapia Cluj „Dragi copii, părinți și profesori - inteligența artificială va prelua profesiile și meseriile unde sunt necesare licențe, masterate și doctorate. AI va decide ce veți fi voi când veți fi mari”.

Publicația financiară ZF preia dintr-o analiză Microsoft doua tabele. Primul tabel conține o listă de 30 de profesii, joburi, meserii, locuri de muncă - greu de spus care este cuvântul corect - care vor fi înlocuite de inteligența artificială.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

Când vă veți uita în tabel veți realiza că s-a sfârșit cu licențele, masteratele și doctoratele, le va lua locul inteligența artificială.

Viitorul pentru care au militat fără discernământ oameni din politică, oameni din învățământ și oameni din afaceri.

Al doilea tabel, în contrast, cuprinde o listă cu 30 de profesii, joburi, meserii, locuri de muncă care vor rezista inteligenței artificiale. Pe acestea din urmă toți copiii, părinții și profesorii ar trebui să le știe: peste 10 ani vor fi extrem de bine plătite. Îndreptați-vă sau reconvertiți-vă către aceste profesii, joburi, meserii, locuri de muncă din al doilea tabel, fără risc ca, în viitor, să le ia lua locul inteligența artificială.

În viitor, inteligența artificială va face inutile licențele, masteratele și doctoratele.

În viitor, inteligența artificială va decide ce carieră să urmezi, nu vocația, talentul, ambiția, munca sau dorința de a schimba lumea.

Tabelul cu 30 de profesii, joburi, meserii, locuri de munca, care vor fi înlocuite de inteligenta artificială dă o mână nesperată de ajutor și MEC, despre care aflam că, în prezent, este angrenat în schimbarea de paradigmă a lui Daniel David și lucrează la reformele pentru învățământul preuniversitar. Lista cu 30 de profesii, joburi, meserii, locuri de muncă care vor fi înlocuite de inteligența artificială este un ghid excelent pentru a reforma învățământul preuniversitar.

Așadar, iată 30 de profesii, joburi, meserii, locuri de muncă, spre care să vă îndreptați pașii în carieră. Acestea vor fi cele mai bine plătite profesii, joburi, meserii, locuri de muncă, de fapt sunt deja din ce în ce mai bine plătite.

Infirmieri Parchetari Lucrători în domeniul căilor ferate Operatori de dragare Operatori de benzinării Muncitori necalificați Operatori de echipamente forestiere Operatori de bărci cu motor Lucrători în montarea acoperișurilor Menajere Muncitori în zona de autostrăzi Zidari Operatori de camioane și tractoare industriale Asistenți chirurgie Lucrători în domeniul materialelor periculoase Personal sterilizare echipamente medicale Reparatori auto Lucrători în vulcanizare Muncitori în zona de producție Supervizori pompieri Tehnicieni medicali oftalmologie Operatori de fabrici Chirurgi stomatologi Ingineri de nave Operatori încărcare-descărcare mașini Asistenți care recoltează sângele Asistenți medicali Îmbălsămatori Specialiști proteze dentare Terapeuți masaj

Dragoș Damian

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

