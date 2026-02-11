Reformele nepopulare ale lui Bolojan, între nemulțumire și speranță. Radu Abrudan (AcoR Cluj): „Efortul depus să nu fie în zadar, să vină alții la guvernare care să facă dezmăț pe banii publici”.

Bolojan cere reforme și pune piciorul în prag. Totuși, ordonanța care vine cu tăieri în administrație poate aduce anumite pârghii pentru primării și o mai bună colectare la buget. „În mod clar, măsurile nu sunt populare, nu au efect imediat, dar în timp situația se poate îndrepta”, spune Radu Abrudan, președintele filialei județene Cluj a Asociației Comunelor din România.

Bolojan cere reforme și pune piciorul în prag. Radu Abrudan, președinte ACoR Cluj: „Efortul depus să nu fie în zadar, să vină alții la guvernare care să facă dezmăț pe banii publici”. |Foto: acor.ro

„Cred că anul trecut și anul acesta vor fi niște ani determinanți pentru administrația publică locală, pentru că avem două posibilități: să dovedim cu toții (...) că în actualele structuri putem fi mai performanți, mai eficienți și putem funcționa cu cheltuieli mai mici, sau dacă nu vom reuși acest lucru, vă spun aici, stimați colegi, e doar o problemă de timp, până în 2028, până după alegerile care vor veni, se va ajunge într-o formă sau alta la o reformă a administrației ceea ce va însemna, reducerea numărului de comune, fuziuni, ș.a.m.d.

CITEȘTE ȘI:

Reforma administrației publice stârnește furie în rândul primarilor din țară

Deci, ori lucrăm împreună să facem administrația mai eficientă în actualele cadre, ori e doar o problemă de timp până vom ajunge acolo”, a avertizat, marți, premierul Ilie Bolojan, în cadrul mesajului transmis la discuțiile cu Asociația Comunelor din România.

Reformele nepopulare ale lui Bolojan, între nemulțumire și speranță. Radu Abrudan (AcoR Cluj): „Efortul depus să nu fie în zadar, să vină alții la guvernare care să facă dezmăț pe banii publici”.

Reforma administrativă, politica de reducere a cheltuielilor publice și impactul acestora asupra comunelor din România vor avea un impact semnificativ, arată președintele filialei județene Cluj a Asociației Comunelor din România (AcoR), Radu Abrudan, în urma dezbaterilor de marți.

„Sunt două variante: să reducem cheltuielile de personal și să subțiem aparatul bugetar pentru a face economie la bugetul local, altfel dacă nu se iau măsuri cu siguranță se va ajunge la comasări.

Am avut întâlniri și la Guvern, și întâlniri la care am participat din partea AcoR Cluj, iar în urma acestora unele propuneri s-au pus în practică, altele mai puțin.

Premierul a arătat că este de acord cu propunerile, dar vrea să vadă sursa de finanțare: de unde se iau banii pentru a putea funcționa în continuare”, a declarat pentru monitorulcj.ro primarul comunei Ciucea, Radu Abrudan (PNL), președinte ACoR Cluj.

Reducerile și tăierile din administrație să țină seama de nevoile din teritoriu

Președintele filialei județene a Asociației Comunelor din România a arătat că unul dintre punctele negociate a vizat flexibilizarea măsurilor, în funcție de specificul zonal și nevoile din administrație

„Nu știm exact cum vor arăta aceste măsuri, nu am văzut textul ordonanței. Am insistat în schimb asupra unor reduceri punctuale, în funcție de specificul fiecărei administrații din teritoriu: la unii colegi nu se justifică, să spunem, două persoane la Registrul Agricol, în timp ce în alte zone este nevoie de oameni, pentru că nu sunt puse la punct intabulările în comunitățile respective.

În același timp, dacă guvernanții consideră că reforma administrativ-teritorială este necesară, pentru o mai bună funcționare și eficiență, cu posibile comasări, este vorba de binele comunităților”, a adăugat Radu Abrudan.

Pârghii pentru o mai bună colectare a banilor la buget

Deși măsurile anunțate sunt nepopulare, modificările din administrație ar putea oferi noi pârghii legale pentru o mai bună colectare a banilor la buget. Dacă până acum administațiile locale nu dispuneau de mecanisme eficiente de colectare, ordonanța promovată de Guvernul Bolojan ar putea schimba situația.

Însă, din cauza informațiilor contradictorii din spațiul public, incasările au scăzut, pentru că oamenii întârzie să-și plătează impozitele majorate.

„Deocamdată nu cunoaștem toate toate modificările aduse de această ordonanță: câte posturi și cum o să revină, nici din cote cât vom primi. S-au majorat taxele și impozitele, iar oamenii sunt bulversați în privința informațiilor contradictorii care au apărut în spațiul public. Prin urmare, nu mai vin să-și plătească taxele și impozitele.

Dacă prin această ordonanță vom dispune de pârghii prin care să strângem banii la bugetul local, atunci e foarte bine. Pentru că sunt foarte mulți datornici care, deși nu și-au plătit taxele și impozitele de foarte mult timp, nu aveai un cadru legal prin care să-i constrângi. Mulți dintre ei neavând bunuri pe numele lor, nu aveai cum să încasezi veniturile respective”, a explicat președintele AcoR Cluj, Radu Abrudan, pentru monitorulcj.ro

La întâlnirea cu Asociația Comunelor din România, premierul Ilie Bolojan le-a promis primarilor că veniturile pe care le vor încasa suplimentar din majorarea taxelor și impozitelor vor rămâne autorităților locale pentru a-i investi cum consideră de cuviință.

Efectele măsurilor din adminisrație prin tăieri de personal și reduceri de cheltuieli nu vor neapărat un efect imediat. Însă, rezultatele pot fi resimțite în timp. Efortul depus trebuie să nu fie în zadar, spune Radu Abrudan, iar rezultatele să se vadă în reducerea deficitului.

„Cu un deficit ridicat și cu o necesitate crescută de colectare a banilor la buget, trebuie luate măsuri care, în mod evident nu sunt populare, nu au un efect imediat în a aduce prosperitate. Chiar dacă la început nu vor fi veniturile la care te aștepți în urma tăierilor, ulterior lucrurile se pot îndrepta.

Să sperăm ca efortul depus să nu fie în zadar, să vină alții la guvernare care să facă dezmăț pe banul public, astfel încât să ne trezim în situația din care am plecat sau mai rău”, a mai spus președintele ACoR Cluj.

Pachetul legislativ privind administrația locală ar putea fi adoptat până săptămâna viitoare.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: