24 februarie, termenul limită pentru denunțarea unilaterală a contractului centurii metropolitane Cluj. Ce urmează?

24 februarie este termenul limită pentru denunțarea unilaterală a contractului centurii metropolitane de către Primărie. Emil Boc a prezentat, luni, în ședința de Consiliu Local, pașii ulteriori unei potențiale anulări contractuale.

În ședința de Consiliu Local de luni, primarul Emil Boc a prezentat etapele anterioare și măsurile luate de administrație în cazul conflictului juridic dintre asociații care au câștigat contractul de realizare a centurii metroplitane Cluj.

Termenul-limită pentru denunțarea unilaterală a contractului este marți, 24 februarie 2026.

Emil Boc a arătat luni, în Consiliul Local, că Primăria a fost notificată în septembrie 2025 printr-un e-mail primit de la firma Integral, că firma bosniacă nu recunoaște participarea la licitație.

„Prima abordare a fost că poate fi o glumă proastă”, a explicat primarul Emil Boc.

Primăria a propus consultări cu toate părțile implicate: inițial acceptate de firma Integral, apoi refuzate.

„Rămâne pentru mine o mare dezamăgire faptul că firma Integral nu a acceptat în decembrie nici măcar întâlnirea online stabilită inițial”, a adăugat Emil Boc.

De asemenea, administrația locală a avut consultări cu liderul asociației, Dimex-2000, care au confirmat validitatea documentelor depuse în cadrul licitației și au solicitat schimbarea asociatului.

În contextul unui conflict juridic aflat în fază acută, fără posibilități de reconciliere, edilul a cerut în ședința anterioară de Consiliu Local suport pentru asistență juridică.

„În ianuarie, văzând că nu primim clarificările necesare, am trecut la suspendarea contractului, la finalul lunii trecute.

Am făcut aceste etape graduale pentru că noi trebuie să ne ferim în instanță de oricine, suntem atacabili din toate părțile. Ne atacă Integral că nu facem, ne atacă Dimex că nu recunoaștem o licitație legeal încheiată. A trebuie să parcurgem toate aceste etape, pentru că într-un potențial proces trebuie să arătăm că înainte de a lua o decizie unilaterală, noi am făcut toate demersurile necesare să ne asigurăm că acolo este o problemă.

Sunt pași instituționali legali. Nici denunțarea unilaterală a contractului nu poate fi făcută de pe o zi pe alta. L-eam dat 10 zile lucrătoare, care expiră în 24 februarie”, a mai spus edilul Clujului.

Ce urmează?

Primarul a explicat că administrația locală nu poate accepta solicitarea Dimex de înlocuire a asociatului Integral:

„Astăzi suntem pe drumul spre o potențială denunțare unilaterală a contractului. Iar după, spre o potențială declanșare a unei acțiuni în anulare a întregului contract, ca o procedură separată care, conform legii, va fi suspendată până la rezolvarea cauzei penale.

Primăria nu poate accepta propunerea Dimex de a înlocui asociatul Integral din licitație, pentru că fără Integral nu ar fi câștigat licitația.

Mă pregătesc și pentru următorii pași potențiali. Dacă ajungem la denunțarea unilaterală a contractului, să reluăm licitația, dar ne-a fost recomandat să o facem lotizat, adică pe mai multe loturi. Probabil vor fi atrase mai multe firme la licitație. Nu putem trece totuși la această etapă până nu avem denunțarea unilaterală. De aceea am spus că acest proiect se va face”, a adăugat Emil Boc.

Măsura denunțării unilaterale a contractului, dacă va fi luată, produce efecte imediate.

