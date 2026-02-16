Inflația s-a domolit la început de 2026 și a ajuns la 9,62%. Când va scădea mai mult?

Rata anuală a inflației a scăzut ușor la 9,62% în luna ianuarie 2026.

Rata anuală a inflației a scăzut ușor la 9,62% în luna ianuarie, de la 9,69% în luna decembrie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 11,59%, mărfurile nealimentare cu 9,99%, iar mărfurile alimentare cu 7,86%, potrivit datelor publicate luni, 16 februarie 2026, de Institutul Național de Statistică (INS).

„Indicele prețurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86%. Rata anuală a inflației în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 - ianuarie 2026) față de precedentele 12 luni (februarie 2024 - ianuarie 2025) a fost 7,7%”, se arată în comunicat.

Banca Națională a României (BNR) anticipează că inflația va ajunge la 3,7% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate în luna noiembrie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

