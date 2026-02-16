Restricții de circulație pe 11 drumuri din județul Cluj. Când intră în vigoare?

Consiliul Județean (CJ) Cluj va impune restricții pe 11 sectoare de drum.

Consiliul Județean va impune restricții de circulație pe 11 drumuri din Cluj |Foto: Sergiu Tămaș - monitorulcj.ro

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a inițiat un proiect de hotărâre cu privire la introducerea unor restricții de circulație pe 11 sectoare de drumuri județene, aflate pe teritoriul administrativ a 14 comune clujene: Ciurila, Ciucea, Mociu, Gârbău, Aghireșu, Mărișel, Măguri-Răcătău, Gilău, Săvădisla, Mica, Tureni, Aiton, Feleacu şi Recea-Cristur.

Restricții de circulație în Cluj pentru protejarea drumurilor din județ

„Restricțiile pe care dorim să le impunem, la propunerea primăriilor, reprezintă nu doar o simplă măsură de control al traficului, ci o strategie de conservare a infrastructurii rutiere, precum și de creștere a siguranței publice. În contextul creșterii constante a volumului de mărfuri, este absolut necesar să protejăm starea acestor drumuri pe care clujenii trebuie să le poată folosi în cele mai bune condiții. Investițiile derulate de noi în ultimii ani pentru modernizarea infrastructurii rutiere s-au realizat atât din fonduri europene cât și din banii clujenilor iar intenția noastră este aceea de a face tot ceea ce este necesar pentru a asigura o durată de viață cât mai mare a drumurilor județene, în condiții optime”, a transmis președintele CJ Cluj, Alin Tișe, citat în comunicatul forului județean, luni, 16 februarie 2026.

Decizia impunerii de restricții de tonaj pe aceste sectoare de drumuri județene a fost luată în baza solicitărilor adresate de primăriile din cele 14 comune vizate. Acestea au semnalat Consiliului Județean încălcări repetate ale normelor de transport, respectiv circulația autovehiculelor de mare capacitate, supraîncărcate, în urma cărora s-au produs deformări și fisuri în asfalt.

Astfel, pe cele 11 sectoare de drum urmează să fie impuse restricții care vizează atât tonajul autovehiculelor, cât și viteza de deplasare. Măsurile propuse se vor aplica, cu precădere, în interiorul localităților traversate și vizează interzicerea deplasării pentru autovehiculele cu masa totală maxim autorizată (MTMA) mai mare de 20 tone. De asemenea, pentru autovehiculele cu MTMA cuprinsă în intervalul 3,5-20 tone, se urmărește impunerea unei restricții de viteză de maxim 30 km/h.

Restricțiile de circulație urmează să fie aplicate până la finalul anului 2030.

Măsurile restrictive nu vor fi aplicate însă transporturilor de persoane, animalelor vii și produselor perisabile, vehiculelor de intervenție și prim-ajutor, precum și celorlalte categorii de transporturi speciale, exceptate prin lege.

Lista sectoarelor de drumuri judeţene propuse pentru introducerea unor restricţii de circulație în perioada 2026-2030

DJ 107R - Cluj-Napoca (Făget) – Sălicea – Ciurila - DJ 107L, sectorul de drum km 8+300 – 21+350 DJ 107R, sectorul de drum incluzând intersecţia DJ 107R cu DJ 107L, sat Filea de Jos, sat Filea de Sus, intersecţia DJ 107R cu DJ 107M, poziţiile kilometrice km 21+350 – km 28+650 DJ 191D, limita judeţ Sălaj - DJ 108A (Vânători), sectorul de drum km 31+330 – 35+800 DJ 161J, sectorul de drum cuprins între km 0+000 (intersecţia cu DN 16) şi km 7+l00 (intersecţia cu DJ 109C) DJ 108C, Gârbău – Leghia (DN 1), sectorul km 5+600 - 28+050 DJ 107T, sectorul de drum cuprins între intersecţia DJ 107T cu DJ 107P localitatea Mărisel şi intersecţia DJ 107T cu DJ 107S-localitatea Măguri-Răcătău, poziţiile kilometrice km 0+000 – km 11+600 DJ 107T, sectorul de drum cuprins între intersecţia DJ107T cu drumul local de acces spre cătun Ghermăneşti în localitatea Măguri-Răcătău şi intersecţia DJ 107T cu drumul comunal DC 110C, poziţiile kilometrice km 12+800 - km 21+330 DJ 103V, sectorul de drum km 0+000 (intersecţia cu DJ 107P) – km 16+570 (intersecţia cu DJ 107L) DJ 172F, sectorul de drum km 13+640 (intersecţia cu DJ 161D) – km 23+340 (limita judeţ Bistriţa-Năsăud) DJ 103G, sectorul de drum cuprins între intersecţia cu DN1 - Ceanu Mic Aiton – Gheorghieni, km 42+230 - km 59+900 DJ 109A, sectorul de drum cuprins între intersecţia cu DJ 108B – Jurca – Ciubăncuţa – Ciubanca – limita Judeţ Sălaj, km 48+500 - km 57+300

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: