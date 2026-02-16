Primăvara nu ar trebui să vină cu respirație grea. Totul despre alergiile sezoniere, explicat de Dr. Condurache Alexandru

Sunt Dr. Condurache Alexandru, medic specialist alergologie și imunologie clinică la clinica Anastasios. În fiecare primăvară, se întâmplă același lucru: oamenii vin la consult cu aceeași frază de început, spusă calm, uneori cu un zâmbet obosit:

Am o răceală care nu mai trece.

De cele mai multe ori, nu este o răceală. Este alergie sezonieră. Și spun asta cu grijă, nu ca o etichetă rapidă, ci pentru că tiparul se repetă: simptomele revin aproape zilnic, persistă săptămâni și încep să afecteze exact lucrurile importante, pe care le observăm abia când lipsesc: somnul, energia, respirația ușoară.

Când ar trebui să vă gândiți la alergie, nu la viroză

O viroză, în mod normal, are un debut, un vârf și apoi se ameliorează. În alergie, lucrurile sunt mai puțin lineare: într-o zi vă simțiți acceptabil, în următoarea vă treziți cu strănut în salve, nas complet înfundat și ochi care lăcrimează. Mulți pacienți îmi spun că dimineața este cel mai greu, iar afară, în zilele cu vânt, simptomele cresc imediat.

În alergia de primăvară, văd frecvent:

strănut repetat, mai ales dimineața;

nas înfundat sau secreții apoase, care curg continuu;

mâncărime în nas, în gât sau la ochi;

ochi roșii, lăcrimare, disconfort la lumină;

somn neodihnitor și oboseală pe parcursul zilei.

Poate părea un tablou banal, dar în practică nu este. Pentru că o alergie netratată corect nu înseamnă doar un nas înfundat. Înseamnă respirație pe gură, gât uscat, treziri nocturne, iritabilitate, scăderea concentrării și, uneori, tuse iritativă care se ține de dumneavoastră săptămâni.

De ce insist pe somn când vorbim despre alergii

Pentru că somnul este primul lucru care se strică și ultimul pe care îl reparați singuri. Când nasul rămâne blocat, respirația devine superficială, vă treziți des, iar dimineața aveți senzația că nu v-ați odihnit deloc. Mulți pacienți nu vin la medic doar pentru strănut. Vin pentru că sunt epuizați.

Și e perfect de înțeles. Nu este o chestiune de sensibilitate sau de răsfăț. Este fiziologie: inflamația mucoasei nazale, expunerea repetată la alergeni și un cerc vicios care, fără un plan clar, se tot repetă.

Ce nu recomand: improvizația prelungită

În perioada asta, mulți oameni alternează tot felul de soluții, în speranța că vor găsi ceva care să țină simptomele sub control. Problema cu tratamentele luate la întâmplare este că pot da ameliorări temporare, fără să rezolve mecanismul. Iar în alergie, dacă nu controlăm inflamația în mod corect, simptomele revin.

La consult, încerc să construiesc cu pacientul o strategie simplă și realistă: ce declanșează simptomele, cum le prevenim și ce tratament este potrivit pentru severitatea lor. Fără exces, fără promisiuni nerealiste, fără soluții universale.

Când testarea alergologică chiar schimbă lucrurile

Testarea nu este un pas obligatoriu pentru toată lumea, însă devine foarte utilă atunci când:

simptomele reapar în fiecare primăvară;

vă afectează somnul, munca sau școala;

aveți nevoie de medicație frecventă ca să funcționați normal;

nu este clar ce anume declanșează episoadele;

există tuse persistentă sau respirație mai grea asociată.

De ce ajută? Pentru că vă scoate din zona presupunerilor. Când știm la ce reacționați, planul devine mult mai precis. Și, foarte important, devine mai ușor de urmat.

Ce puteți face simplu, chiar din prima zi

Există câteva măsuri generale care ajută mulți pacienți în sezonul de primăvară:

după ce ați fost afară: spălați fața și, dacă simptomele sunt intense, faceți un duș și schimbați hainele;

igienă nazală cu soluție salină, pentru a reduce încărcătura de alergeni;

ochelari de soare afară, mai ales când aveți simptome oculare;

aerisire atentă în zilele cu vânt.

Nu sunt gesturi spectaculoase, dar sunt corecte și au efect atunci când sunt făcute consecvent.

Mesajul meu, ca medic

Primăvara este o perioadă frumoasă și ar trebui să fie trăită cu respirație ușoară, nu cu oboseală și nas înfundat permanent. Alergiile sezoniere sunt frecvente, iar în majoritatea cazurilor pot fi controlate foarte bine. Diferența este făcută de diagnosticul corect și de un plan personalizat.

Dacă aveți simptome care persistă sau reapar sezonier, vă aștept la clinica Anastasios pentru o evaluare alergologică și recomandări adaptate situației dumneavoastră.

