Jucător nou la CFR Cluj! Clujenii transferă un fotbalist trecut pe la Rapid.

CFR Cluj își definitivează lotul de jucători în ultimele zile de mercato.

Jucătorii CFR-ului sărbătorind golul lui Camora din derby / Foto: Mădălina IVAN/monitorulcj.ro

Cum perioada de transferuri este deschisă până pe 9 februarie, ardelenii încearcă să dea lovitura în ultima zi de transferuri.

După ce l-au transferat pe fundașul Marian Huja în urmă cu trei zile, șefii CFR-ului sunt în negocieri avansate cu un fotbalist de atac.

„Avem jucători buni, acum avem și fundașii centrali. Dacă mai prindem o extremă și cred că o să o prindem azi-mâine, s-ar putea să fim compleți și bine! A mai fost în campionatul României și mie, personal, mi-a plăcut foarte mult. Să vedem”, a spus Pancu, într-o intervenție pentru Digi Sport.

Potrivit celor de la GSP, fotbalistul dorit în Gruia este Funsho Bamgboye, fost fotbalist al celor de la Rapid între ianuarie 2023 și iulie 2024.

În prezent sub contract cu Hatayspor, jucătorul nigerian a fost tras pe linie moartă în ultimele 4 luni, motiv pentru care se gândește să plece din Turcia. În 45 de apariții a reușit 8 goluri și 3 pase decisive.

