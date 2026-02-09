Ploaie și fulgi de zăpadă în Cluj la începutul săptămânii. Cum va fi vremea astăzi, 9 februarie?

Clujenii vor avea parte de o zi friguroasă, marcată de temperaturi sub zero grade Celsius dar și de precipitații.

Vremea astăzi, 9 februarie | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Luni, 9 februarie, la Cluj vor fi atât precipitații, cât și ninsoare.

Cea mai scăzută temperatură va fi înregistrată la ora 18:00, atunci când sunt meteorologii anunță o temperatură de un grad Celsius, în timp ce maxima va avea loc către amiază, la ora 12:00, când vor fi resimțite 2 grade.

