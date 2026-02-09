Lucrări de ecologizare a Canalului Morii: intervenții pentru curățarea și îndepărtarea deșeurilor care blocau scurgerea apei

Viceprimarul Clujului Dan Tarcea anunță ample lucrări de ecologizare pe mai multe tronsoane ale Canalului Morii, dar și pe alte pârâuri și canale din oraș.

Administrația locală desfășoară lucrări de ecologizare și decolmatare pe tronsoane ale Canalului Morii și ale altor cursuri de apă din Cluj-Napoca.

„Intervențiile presupun curățarea albiilor, îndepărtarea depunerilor, a vegetației crescute necontrolat, precum și înlăturarea resturilor lemnoase și a altor deșeuri ajunse în albie, care pot bloca scurgerea apei”, transmite viceprimarul Clujului, Dan Ștefan Tarcea, într-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook.

În paralel, se desfășoară lucrări de curățare și decolmatare a rigolelor și șanțurilor de scurgere din mai multe zone ale orașului, acolo unde s-au acumulat depuneri care împiedicau evacuarea apei.

„În ultima perioadă am intervenit pe mai multe pârâuri și canale din oraș”, spune Dan Tarcea.

Astfel, intervențiile au vizat pârâurile și canalele Zăpodie, Becaș, Popii și Canalul Morii, în zone precum Traian Vuia, Calea Dezmirului, Calea Someșeni, strada Dunării, Câmpului, Andrei Șaguna, Onisifor Ghibu, Scorțarilor, Argeș, etc.

În paralel, au fost realizate tăieri de vegetație pe Canalul Morii (zona străzilor Plopilor, Cardinal Iuliu Hossu, Emil Isac, Buftea), dar și pe Pârâul Becaș, Valea Chintăului, Pârâul Nadăș, Pârâul Zăpodie și Pârâul Calvaria, acolo unde vegetația afecta scurgerea apei.

Lucrările de întreținere continuă și pe alte tronsoane identificate ca vulnerabile.

