Clujenii plătesc peste jumătate din salariu pentru chirie. Care sunt cele mai scumpe și ieftine zone?

Cei care locuiesc în Cluj-Napoca plătesc, în medie, peste 50% din salariu pentru chirie.

În Cluj-Napoca, oamenii au ajuns să plătească peste 50% din salariul lunar pentru chirie. Practic, dacă stai în chirie în Cluj-Napoca și ai un salariu mediu, mai mult de jumătate din bani îi dai pentru locuință.

Clujenii au câștiguri mai mari decât timișenii sau ieșenii, însă plătesc și chirii pe măsură. Suma medie solicitată de proprietari pentru locuințele cu 2 camere aflate în imobile finalizate în ultimii cinci ani este de 700 euro/lună, conform datelor Imobiliare.ro aferente trimestrului IV 2025. Aceasta reprezintă 53% din câștigul salarial mediu net înregistrat la nivel județean, echivalent cu aproximativ 1.316 euro, potrivit unei platforme de imobiliare.

Cele mai scumpe zone din oraș sunt pentru chiriași:

Gruia (850 euro/lună)

(850 euro/lună) Andrei Mureșanu (750 euro/lună)

(750 euro/lună) Borhanci (724 euro/lună)

La polul opus găsim cartierele:

Mănăștur (500 euro/lună)

(500 euro/lună) Dâmbul Rotund (550 euro/lună)

(550 euro/lună) Gheorgheni (550 euro/lună)

