Fotbal internațional. Cristi Chivu și-a prelungit contractul cu Inter! Până când va dura noua înțelegere?

Cristi Chivu are parte de un sezon excelent pe banca celor de la Inter până acum.

Cristi Chivu, antrenorul lui Inter / Foto: Inter Milano

Nerazzurii sunt pe primul loc în Serie A, 55 de puncte, cu 5 mai mult decât AC Milan, principala contra-candidată la titlu în Italia.

În plus, Inter este calificată şi în faza următoare a Ligii Campionilor. Pentru asta, şefii clubului i-au propus un contract valabil până în vara anului 2029, adică încă trei sezoane începând cu finalul acestei stagiuni.

„O personalitate puternică, un sentiment de apartenenţă dezvoltat de-a lungul a şapte sezoane ca jucător la Inter şi consolidat de experienţa din academia de tineret, capacitatea de a lucra şi de a câştiga cu jucători tineri şi gestionarea eficientă a dificultăţilor întâmpinate atât la Parma, în lupta pentru retrogradare, cât şi la Milano”, au scris cei de la Tuttomercatoweb.

Oferta celor de la Inter vine în contextul în care Real Madrid și-a manifestat interesul față de tehnicianul român, după demiterea lui Xabi Alonso și instalarea lui Alvaro Arbeloa ca interimar până la finalul sezonului.

