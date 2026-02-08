Se întâlnește Nicușor Dan cu Donald Trump sau nu? Președintele României: „Am primit invitația la Consiliul de Pace”.

Președintele României, Nicușor Dan a transmis că a fost invitat să participe la prima reuniune a Consiliului de Pace, în Statele Unite ale Americii.

Președintele Nicușor Dan confirmă că fost invitat să participe la prima reuniune a Consiliului de Pace | Foto: gov.ro

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, și a precizat că decizia cu privire la participarea României va fi luată în urma consultărilor cu partenerii americani.

„Am primit invitaţia de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie. Aşa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administraţiei SUA de promovare a păcii”, a transmis Nicuşor Dan, într-o postare publicată duminică, 8 februarie 2026, pe pagina sa de Facebook.

Intâlnire Nicușor Dan - Donald Trump?

Potrivit acestuia, după primirea invitaţiei, România a iniţiat discuţii cu Statele Unite pentru a clarifica compatibilitatea Cartei Consiliului de Pace cu angajamentele internaţionale deja asumate.

„De la primirea invitaţiei de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligaţiile internaţionale deja asumate de statul român”, a explicat Nicuşor Dan.

Preşedintele a subliniat că hotărârea finală privind participarea României la reuniunea din 19 februarie va depinde de rezultatul acestor discuţii.

„Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuţiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii faţă de ţări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar îşi doresc să adere în condiţiile revizuirii Cartei”, a mai transmis şeful statului.

