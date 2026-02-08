Amenzii usturătoare după derby-ul Clujului. Recțiile CFR și „U”, după încăierarea Bergodi - Cordea.

S-a lăsat cu amenzi de zeci de mii de lei în urma derby-ului Clujului dintre CFR și „U”.

S-a lăsat cu scandal la finalul derby-ului de Cluj dintre CFR și „U” | Foto: Mădălina IVAN, monitorulcj.ro

Jandarmii clujeni au fost nevoiți să intervină cu lacrimogene pentru că, la finalul meciului de fotbal dintre CFR și „U”, suporterii echipei oaspete au încercat să intre pe teren.

Jandarmeria Cluj: Suporterii Universității Cluj au încercat să intre pe teren după meci

„La finalul partidei de fotbal dintre echipele F.C. C.F.R. 1907 Cluj - A.S.F.C. Universitatea Cluj, desfăşurată în data de 07.02.2026, suporterii echipei oaspete din peluză au încercat pătrunderea pe suprafaţa de joc. În acest context, a fost nevoie de intervenţia imediată a forţelor de ordine, moment în care suporterii nu s-au supus somaţiilor, fiind nevoie de folosirea substanţelor iritant-lacrimogene pentru a-i dispersa şi a detensiona situaţia”, a transmis Gruparea de Jandarmi Mobilă „Ștefan Cicio-Pop” Cluj-Napoca, într-un comunicat, duminică, 8 februarie 2026.

Amenzii de peste 37.000 de lei după derby-ul Clujului

Jandarmii au aplicat 7 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 37.100 de lei.

„Subliniem faptul că, dintre acestea, 2 sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv (CFR Cluj - n. red.), iar o sancţiune contravențională, în valoare de 15.000 de lei, a fost aplicată societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin. De asemenea, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau 1 an. În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare”, a mai transmis Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca, duminică.

Oficialii CFR ȘI „U” Cluj, reacții după încăierarea Bergodi - Cordea

Din partea Universității Cluj a reacționat Radu Constantea, președintele clubului. El a comentat scenele de după finalul meciului și precizat că nu este luată în calcul varianta demiterii lui Cristiano Bergodi.

„Trebuie să vedem un pic și ce a declanșat totul. Nu trebuia să aibă această reacție. Nu am detalii prea multe. Era tensiune destul de mare și am plecat. Nu am mers la vestiar pentru a nu crea o tensiune și mai mare. Nu am avut o discuție cu Cristiano. Au fost niște scene destul de reprobabile.

Nistor a spus că injuriile adresate nu au fost către el, ci către Cristiano. Mi-e greu să comentez acum. Sunt niște supoziții. Nu susțin reacția lui, dar nici acum să le luăm așa... Injuriile sunt o agresiune verbală.

Sincer, declarația domnului Pancu nu are nicio legătură. Aș comenta acum, dar nu e indicat. Mâine dimineață când va vedea declarațiile pe care le-a dat, o să vadă cu nu au nicio legătură. O să vedem și ce scrie în raport, ne așteptăm să fie o suspendare, dar sperăm că în limita regulamentului.

Nu (n. red. Dacă se gândesc să-l demită pe Bergodi). (n.red. V-ați gândit la o sancțiune internă pentru el?) Prima oară vreau să am o discuție cu el, să vedem ce a declanșat această ieșire. Nu e genul de om care să aibă asemenea ieșiri. Există o cauză declanșatoare din punctul acesta de vedere. Așteptăm decizia Comisiei. Sperăm ca numărul de etape să fie conform cu regulamentul.

Cred că ne-am bătut singuri, am controlat meciul, am avut ocazii destul de mari. Am pus presiune, dar am făcut un cadou mare înainte de finalul primei reprize. În repriza a doua, am făcut un meci bun, am avut ocazii. Ne-am bătut singuri”, a spus Constantea, la Fotbal Club, potrivit digisport.ro, sâmbătă.

Reacția conducerii CFR: „Ce s-a întâmplat la finalul derby-ului Clujului rămâne de neacceptat”

Cu o reacție oficială a venit și conducerea CFR-ului.

„Un astfel de meci implică, în mod inevitabil, sentimente puternice, resimțite atât în tribune, cât și în teren. Însă, ce s-a întâmplat la finalul derby-ului Clujului rămâne, pur și simplu, de neacceptat.

Chiar dacă nu l-a atacat în niciun fel pe antrenorul oaspeților, ci a răspuns unui atac venit din partea unui jucător advers, Andrei Cordea, ținta directă a tehnicianului, a prezentat public, în direct la TV, scuze față de Cristiano Bergodi din respect pentru vârsta, experiența și cariera acestuia. Un gest pe care îl așteptam și din partea dânsului până la finalul zilei, măcar dintr-o formă fictivă de respect, dar care a întârziat să apară.

Condamnăm, în mod ferm, orice formă de agresiune, fie ea verbală sau fizică, și suntem promotorii măsurilor care au rolul de a corecta astfel de derapaje. Sperăm ca, în fața autorităților competente, comportamentul domnului Bergodi să nu fie un episod ușor de trecut cu vederea, pentru că ar fi doar o dovadă a faptului că astfel de comportamente sunt complet acceptabile.

Îi reamintim, pe această cale, că gestul său nu a lezat doar un jucător, ci un întreg club care i-a fost casă timp de mai bine de șapte luni, care a încercat (și a reușit) să pună Clujul pe harta Europei, să inspire și să dezvolte, reușind să câștige nu mai puțin de 8 titluri de Campioană, 5 Cupe și 4 Supercupe.

Îi purtăm deosebit respect domnului Cristiano Bergodi pentru întreaga sa carieră și pentru tot ce a realizat pentru fotbalul românesc. Profesionistului Cristiano Bergodi, nu membrului de galerie”, a transmis conducerea CFR Cluj, într-un comunicat oficial publicat pe site-ul echipei, duminică.

