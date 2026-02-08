Viktor Orban despre Ucraina: „Este inamicul nostru”

Premierul Ungariei, Victor Orban joacă dur în campania electorală pentru alegeri parlamentare.

Premierul Ungariei, Viktor Obran a catalogat Ucraina drept „inamic”| Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a etichetat Ucraina, care este atacată de Rusia, drept „inamic” al propriei țări, informează Reuters, citat de Agerpres.ro.

„Ucrainenii trebuie să înceteze să mai ceară constant la Bruxelles ca Ungaria să fie deconectată de la energia ieftină rusească”, a declarat populistul de dreapta într-un discurs de campanie electorală susținut duminică în orașul Szombathely din vestul Ungariei.

„Atâta timp cât Ucraina face asta, este dușmanul nostru”, a adăugat el, conform agenției de știri de stat MTI.

Orban este considerat cel mai apropiat aliat al președintelui rus Vladimir Putin în Uniunea Europeană, iar țara sa depinde în mare măsură de aprovizionarea cu gaze și petrol din Rusia. Spre deosebire de celelalte țări ale UE, Ungaria nu a depus eforturi serioase sub conducerea lui Orban pentru a se elibera de dependența de energia rusească.

Alegerile parlamentare urmează să aibă loc în Ungaria pe 12 aprilie. Pentru prima dată în cei 16 ani de mandat, Orban se confruntă cu un adversar puternic.

Partidul Respectului și Libertății, cunoscut în mod obișnuit sub numele de partidul Tisza, condus de conservatorul Peter Magyar, este plasat mult înaintea partidului Fidesz al lui Orban în sondajele de opinie de mai bine de un an.

