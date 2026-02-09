Actualitate
O nouă facilitate pentru șoferii clujeni: Parcările se pot plăti cu cardul în aplicația TPark
Șoferii clujeni pot plăti parcarea cu cardul în parcările publice prin intermediul aplicației TPark.O nouă facilitate pentru șoferii clujeni: Parcările se pot plăti cu cardul în aplicația TPark|Foto: primariaclujnapoca.ro
Șoferii au la dispoziție o nouă modalitate de plată pentru parcările publice.
CITEȘTE ȘI:
Parking nou într-o zonă centrală a Clujului. 34 de locuri pe Bulevardul 21 Decembrie.
Primăria Cluj-Napoca anunță activarea plății cu cardul pentru parcările publice din municipiul Cluj-Napoca prin aplicația Tpark
O nouă facilitate pentru șoferii clujeni: Parcările se pot plăti cu cardul în aplicația TPark
Primăria municipiului Cluj-Napoca a finalizat procedura de achiziție directă pentru serviciile de plată a parcărilor de pe domeniul public, atât prin SMS, cât și prin plata cu cardul prin intermediul unei aplicații dedicate. Procedura a fost inițiată prin publicarea în SEAP a anunțului de publicitate nr. ADV1510983/09.12.2025.
Astfel, începând de luni, 9 februarie 2026, modalitatea de plată cu cardul a parcărilor publice, prin intermediul aplicației Tpark, va deveni funcțională pentru toți utilizatorii.
Primăria municipiului Cluj-Napoca rămâne angajată în modernizarea și digitalizarea serviciilor publice, pentru a oferi cetățenilor soluții eficiente, accesibile și adaptate nevoilor actuale.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: