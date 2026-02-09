O nouă facilitate pentru șoferii clujeni: Parcările se pot plăti cu cardul în aplicația TPark

Șoferii clujeni pot plăti parcarea cu cardul în parcările publice prin intermediul aplicației TPark.

Foto: primariaclujnapoca.ro

Șoferii au la dispoziție o nouă modalitate de plată pentru parcările publice.

Primăria Cluj-Napoca anunță activarea plății cu cardul pentru parcările publice din municipiul Cluj-Napoca prin aplicația Tpark

O nouă facilitate pentru șoferii clujeni: Parcările se pot plăti cu cardul în aplicația TPark

Primăria municipiului Cluj-Napoca a finalizat procedura de achiziție directă pentru serviciile de plată a parcărilor de pe domeniul public, atât prin SMS, cât și prin plata cu cardul prin intermediul unei aplicații dedicate. Procedura a fost inițiată prin publicarea în SEAP a anunțului de publicitate nr. ADV1510983/09.12.2025.

Astfel, începând de luni, 9 februarie 2026, modalitatea de plată cu cardul a parcărilor publice, prin intermediul aplicației Tpark, va deveni funcțională pentru toți utilizatorii.

Primăria municipiului Cluj-Napoca rămâne angajată în modernizarea și digitalizarea serviciilor publice, pentru a oferi cetățenilor soluții eficiente, accesibile și adaptate nevoilor actuale.

