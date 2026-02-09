Victima căzută în apă lângă barajul Gilău, adusă la mal

Scafandrii au reușit să identifice victima căzută în apă lângă barajul Gilău, care a fost adusă la mal.

Un bărbat în vârstă de aproximativ 45 de ani s-ar fi aruncat în apă de pe barajul din localitatea Gilău, iar după câteva ore de căutări, scafandri au reușit să identifice victima, care a fost adusă la mal.

Un bărbat care a căzut în apă în apropierea barajului Gilău a fost căutat de scafandri ore în șir.

„Victima a fost găsită de către scafandri și a fost adusă la mal”, informează, luni, ISI Cluj.

Echipajele ISU Cluj au desfășurat, luni, o misiune de căutare-salvare a unui bărbat care ar fi dispărut în apă, în apropierea barajului din localitatea Gilău.

La fața locului au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, barca de salvare din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca. De asemenea, au fost alertați și scafandrii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca. Ulterior, misiunea de căutare a fost sprijinită și de către scafandrii din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj.

Incidentul a fost semnalat, luni, în jurul orei 6.30. Bărbatul s-ar fi aruncat în apă de pe barajul din Gilău.

„În data de 9 februarie a.c., în jurul orei 06.30, Secția 6 Poliție Rurală Florești a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la faptul că un bărbat s-ar fi aruncat în apă de pe Barajul din localitatea Gilău”, informa IPJ Cluj.

Astfel, după mai bine de trei ore de intervenție, victima a fost adusă la mal.

