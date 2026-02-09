Bărbat dispărut în apropierea barajului de la Gilău!

Un bărbat ar fi dispărut în apă, în apropierea barajului din localitatea Gilău.

Bărbatul este căutat în aceste momente / Foto: ISU Cluj

Un bărbat ar fi dispărut în apropierea barajului de la Gilău, a transmis ISU Cluj luni dimineață.

„Echipajele noastre desfășoară în aceste momente o misiune de căutare-salvare a unui bărbat care ar fi dispărut în apă, în apropierea barajului din localitatea Gilău.

La fața locului au fost alocate o autospecială cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD, barca de salvare din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca. De asemenea, au fost alertați și scafandrii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca.

Misiunea de căutare va fi sprijinită și de către scafandrii din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj.”, a transmis ISU Cluj.

Știre în curs de actualizare

