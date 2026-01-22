Parlamentul European respinge moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene

Eurodeputații au respins, joi, o moțiune de cenzură împotriva Comisiei Europene, în contextul acordului UE-Mercosur.

Moțiunea de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen, respinsă de eurodeputați| Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reușit să depășească o nouă moțiune de cenzură inițiată în contextul acordului UE-Mercosur.

Moțiunea, depusă de Grupul „Patrioți pentru Europa”, a fost respinsă cu 165 de voturi pentru, 390 împotrivă și 10 abțineri, informează Parlamentul European (PE).

Parlamentul European respinge moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene

Grupul politic Patrioți pentru Europa a înaintat moțiunea de cenzură împotriva Comisiei, contestând acordul comercial UE-Mercosur, care a fost aprobat de statele membre pe 9 ianuarie și semnat pe 17 ianuarie în Paraguay.

Votul a fost precedat de o dezbatere în plen cu comisarul Maroš Šefčovič, care a avut loc luni, 19 ianuarie.

În conformitate cu regulamentul de procedură al PE, o moțiune de cenzură împotriva Comisiei poate fi înaintată Președintelui de către o zecime dintre membrii care compun Parlamentul - în prezent, 72 de eurodeputați. Votul trebuie să aibă loc prin apel nominal, iar moțiunea poate fi adoptată cu o majoritate de două treimi din voturile exprimate, reprezentând majoritatea membrilor care compun Parlamentul.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: