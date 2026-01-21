Securitatea, extinderea UE și combaterea dezinformării, pe agenda reuniunii de la Nicosia. Ovidiu Cîmpean: „Europa nu își poate proteja interesele fără capacitatea de a acționa decisiv”.

În contextul unui război la granițe și a unor presiuni geopolitice în creștere, UE poate să-și consolideze securitatea printr-un proces de extindere eficient, pentru o vecinătate mai sigură. „Europa nu își poate proteja interesele, cetățenii sau valorile fără capacitatea de a acționa decisiv”, spune deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj).

Deputatul Ovidiu Cîmpean: „Europa nu își poate proteja interesele fără capacitatea de a acționa decisiv”.|Sursa foto: Ovidiu Cîmpean – Facebook

Într-un moment complicat pentru Europa, cu război la granițe și presiuni geopolitice tot mai mari, comisiile pentru afaceri europene ale parlamentelor naționale din Uniunea Europeană s-au reunit la Nicosia, în marja reuniunii COSAC.

Securitatea, extinderea UE și combaterea dezinformării, pe agenda reuniunii de la Nicosia|Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

Deputatul Ovidiu Cîmpean, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților, a accentuat rolul Uniunii Europene pentru asigurarea stabilității și necesitatea unor măsuri decisive pentru creșterea gradului de securitate.

Securitatea, extinderea UE și combaterea dezinformării, pe agenda reuniunii de la Nicosia. Ovidiu Cîmpean: „Europa nu își poate proteja interesele fără capacitatea de a acționa decisiv”.

Liberalul clujean Ovidiu Cîmpean a susținut sprijinul ferm pentru Ucraina și continuarea extinderii UE către Republica Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest.

„Extinderea Uniunii Europene nu este un act de generozitate. Aducând noi țări mai aproape de Uniunea Europeană, ne extindem standardele, ne consolidăm legăturile economice și construim o vecinătate mai sigură. Acest lucru înseamnă stabilitate pentru Europa”, a notat parlamentarul clujean în mesajul său.

De asemenea, deputatul clujean a adus în discuție o amenințare tot mai prezentă: dezinformarea.

„Nu e normal ca verificarea identității online să fie un serviciu plătit, în timp ce conturi false pot manipula opinia publică. Avem nevoie de reguli europene clare pentru protejarea democrației”, a transmis Ovidiu Cîmpean, care a subliniat că securitatea fără credibilitate este o iluzie.

Într-un moment complicat pentru Europa, comisiile pentru afaceri europene ale parlamentelor naționale din Uniunea Europeană s-au reunit la Nicosia, în marja reuniunii COSAC|Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

După cum a explicat Ovidiu Cîmpean, credibilitatea vine din capabilități reale: o industrie de apărare puternică, parteneriate solide, autonomie strategică și reziliență economică.

„Europa trebuie să aibă nu doar capacitatea de a reacționa la crize, ci și de a influența rezultatele. Europa nu își poate proteja interesele, cetățenii sau valorile fără capacitatea de a acționa decisiv. Unitatea este forța noastră”, a mai spus parlamentarul clujean.

COSAC este o platformă ce reunește comisiile pentru afaceri europene ale parlamentelor naționale din Uniunea Europeană, structură ce are rolul de a coordona pozițiile parlamentare. Platforma reprezintă un spațiu eficient în care vocea parlamentelor naționale se face auzită în arhitectura decizională europeană.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: