Peste 500 de milioane de euro pentru industria de apărare. Ovidiu Cîmpean: „Investiția aduce 700 de locuri de muncă și consolidează rolul României în Europa”

Guvernul a anunțat, luni, o investiție strategică de peste 500 de milioane de euro în industria de apărare. „Politica externă, securitatea și apărarea trebuie să fie prilej de consens național”, spune deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj).

Peste 500 de milioane de euro pentru industria de apărare. Ovidiu Cîmpean: „Investiția aduce 700 de locuri de muncă și consolidează rolul României în Europa”| Foto: Ovidiu Cîmpean

Compania germană Rheinmetall va investi peste jumătate de miliard de euro în fabrica de pulberi de la Victoria, județul Brașov. Proiectul ar urma să aducă peste 700 de locuri noi de muncă.

Premierul Iilie Bolojan a participat, luni, la semnarea contractului privind înființarea societății Rheinmetall Victoria SA, rezultată din parteneriatul între Pirochim Victoria, subsidiară a Romarm, și Rheinmetall.

„Premierul Ilie Bolojan arată că securitatea României nu e un subiect de show politic, ci de responsabilitate. România rămâne un partener solid al SUA și un membru important al NATO”, a notat în acest context deputatul clujean Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Peste 500 de milioane de euro pentru industria de apărare. Ovidiu Cîmpean: „Investiția aduce 700 de locuri de muncă și consolidează rolul României în Europa”

Astăzi Guvernul a anunțat o investiție strategică de peste 500 de milioane de euro în industria de apărare, la Fabrica de Pulberi Victoria.

„Această investiție aduce 700 de locuri de muncă și consolidează rolul țării noastre în Europa”, a adăugat liberalul Ovidiu Cîmpean.

După cum arată deputatul Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj), vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților, politica externă și apărarea trebuie să reprezinte teme de consens national.

„Politica externă, securitatea și apărarea trebuie să fie prilej de consens național, nu de jocuri de imagine. Doar așa putem urmări consecvent interesele României și putem fi tratați ca parteneri serioși”, a adăugat deputatul Ovidiu Cîmpean în mesajul citat.

Conform unei informări publicate luni de Guvern, investiția strategică în România a producătorului german de armament va depăși 500 milioane de euro și va genera aproximativ sute de noi locuri de muncă.

Pirochim Victoria va deține o participație de 49% în noua companie, iar Rheinmetall - 51%.

Uzina din orașul Victoria va avea o capacitate de producție de aproximativ 300.000 de încărcături modulare de propulsie.

Producția modernă de pulberi pentru muniție realizată în cadrul acestui parteneriat încheiat de România cu Rheinmetall va deservi industria națională de apărare, având o importanță strategică atât pentru regiune, cât și pentru economia națională, și va contribui substanțial la dezvoltarea industriei naționale de apărare și la integrarea în lanțul de producție european.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: