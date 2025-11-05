Moldova și Ucraina, pași decisivi pentru aderarea la UE. Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj): „Extinderea Uniunii Europene, o investiție comună în viitorul nostru european”.

Moldova și Ucraina au realizat progrese semnificative în drumul lor spre aderarea la UE, iar Comisia Europeană a confirmat, marți, Pachetul de extindere 2025. „O Uniune Europeană extinsă înseamnă o Europă mai sigură, mai prosperă și mai solidară”, spune deputatul clujean Ovidiu Cîmpean (PNL Cluj).

Comisia Europeană a confirmat, marți, prin Pachetul de extindere 2025, progrese semnificative pentru Republica Moldova și Ucraina în drumul lor spre Uniunea Europeană.

„România rămâne un partener și un susținător activ al integrării Republicii Moldova, Ucrainei și a țărilor din Balcanii de Vest”, a declarat deputatul liberal Ovidiu Cîmpean, vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților.

Ambele țări au încheiat procesul de screening și au îndeplinit condițiile pentru deschiderea tuturor celor 8 clustere tematice de negocieri. Moldova își propune să finalizeze negocierile până la începutul lui 2028, iar Ucraina până la sfărșitul aceluiași an.

După cum semnalează Ovidiu Cîmpean, acestea sunt „obiective ambițioase, dar realizabile”.

De altfel, progrese notabile au înregistrat Albania și Muntenengru, care a închis deja patru capitole de negociere, iar Albania este aproape de finalizarea ultimului cluster.

Uniunea Europeană sprijină aceste state prin programe concrete:

*6 miliarde de euro – Planul de creștere pentru Balcanii de Vest

*1,9 miliarde de euro – Planul de creștere pentru Moldova

*50 de miliarde de euro – Facilitatea pentru Ucraina

Aceste programe consolidează integrarea treptată în piața unică europeană, inclusiv prin includerea în SEPA și în programul „Roam like at home”.

În țările care au aderat nivelul de trai s-a dublat, șomajul a scăzut și au fost create milioane de locuri de muncă noi. Comerțul intern s-a multiplicat de peste cinci ori, iar economia europeană a crescut cu 27% în ciuda crizelor globale.

„România rămâne un partener și un susținător activ al integrării Republicii Moldova, Ucrainei și a țărilor din Balcanii de Vest O Uniune Europeană extinsă înseamnă o Europă mai sigură, mai prosperă și mai solidară.

În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Europene din Camera Deputaților, cred că sprijinul României pentru extinderea Uniunii Europene este nu doar un gest de solidaritate, ci și un interes strategic național”, notează parlamentarul Ovidiu Cîmpean într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Vecinătate europeană stabilă, democratică și prosperă înseamnă mai multă securitate la granițele noastre, noi oportunități economice pentru companiile românești și beneficii directe pentru cetățenii români printr-o regiune conectată și predictibilă. Extinderea Uniunii este, de fapt, o investiție comună în viitorul nostru european”, a adăugat deputatul Ovidiu Cîmpean în mesajul citaat.

