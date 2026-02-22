Veteranul din vestiarul CFR-ului, încă un an în Gruia! Pancu: „Cum să nu îl țin?”

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a anunțat că sunt șanse mari ca Mario Camora să își prelungească contractul cu CFR.

Tehnicianul grupării din Gruia a făcut un anunț important pentru fanii echipei după ce formația a ajuns la nouă victorii consecutive în Superligă și a făcut un pas important pentru accederea în play-off.

„A fost o perioadă de suferință multă, nopți nedormite, o situație greu de gestionat la început aici. În continuare suntem departe de așteptările mele, dar atâta suferință pot să spun că a format și caractere.

Începând de la antrenamentele zilnice, adaptarea ușoară la cerințele și conceptul meu, plus jucătorii de valoare, care sunt indubitabili. Ușor, ușor ne vom obișnui din nou cu succesele.

Retrogradare scria. Echipa nu avea nimic. Echipa arăta de retrogradare când am venit. În primele șase-șapte meciuri mă uitam la rezultatele Sloboziei, Sibiului, Csikszeredei. Mă gândeam la înjumătățire să fim la trei-patru puncte de Csikszereda și Slobozia, să fim după cât de cât liniștiți în play-out.

Obiectivul meu era legat de câștigarea play-out-ului. Nu e întâmplător să nu faci un punct pe meci într-un tur de campionat. M-am speriat, a fost crunt. Nu aveau relații de joc, plus relații interumane și alte probleme.

A fost o cădere mare de tot în două luni de zile, de când a început campania asta. A venit eșecul acela din Suedia (n.r. - 1-7 cu Hacken) și de acolo s-a dereglat tot. Au început să vină jucători importanți pe parcurs, dar greu de integrat într-un grup.

Biliboc este foarte receptiv, foarte inteligent. E unul dintre puținii jucători care înțelege tot ce îi cer legat de mișcări, de adversar. Are o percepție foarte bună și e genetic clar.

Are mare avantaj că e inteligent, joacă foarte bine cu ambele picioare, a crescut foarte bine fizic, are intensitate foarte bună și apucături de geniu. Sunt momente în care nu îl vezi nici la antrenamente, dar când îl vezi se schimbă tabela.

Jucătorii au venit la mine în birou și mi-au zis că nu vor să plece pentru că se simt foarte bine aici. Munteanu cCu Alibek ar fi fost… mamă, cum ar fi fost Louis Munteanu. Vizualizez situațiile și, dacă ar fi rămas cu sistem schimbat 4-4-2, el mult mai mobil, am fi fost și mai puternici în atac.

Cu siguranță suntem echipă de primele șase în România. Cu siguranță avem șanse la locul doi dacă intrăm pe locul cinci sau șase. Cum să nu îl mai țin pe Camora? La cum se prezintă acum arată foarte bine.

Dacă îl vedeți și pe Deac cum se antrenează, zici că are 20 de ani. Am avut o discuție cu el înainte de joc, i-am spus că sunt foarte mulțumit. Am avut un amical cu Baia Mare și ușor, ușor o să îi găsesc și lui spațiu. Acum o să vină și Cordea, nu știu pe unde mai intră în echipă. Sunt probleme frumoase”, a spus Pancu, potrivit Digi Sport.

