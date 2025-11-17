Două moțiuni simple, respinse în Parlament. Mircea Abrudean: „Rămânem concentrați pe ceea ce contează cu adevărat: soluții concrete și responsabilitate, nu spectacol politic”.

Camera Deputaților a respins moțiunea simplă pe Energie, iar Senatul a respins, luni, moțiunea simplă pe Transporturi. „Noi rămânem concentrați pe ceea ce contează cu adevărat: soluții concrete și responsabilitate, nu spectacol politic”, spune președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean.

Două moțiuni simple, respinse în Parlament. Mircea Abrudean: „Rămânem concentrați pe ceea ce contează cu adevărat”|Foto: Mircea Abrudean - Facebook

Senatul a respins, luni, moțiunea simplă pe Transporturi inițiată de AUR.

S-au înregistrat 28 de voturi pentru și 65 contra.

Două moțiuni simple, respinse în Parlament. Mircea Abrudean: Rămânem concentrați pe soluții concrete și responsabilitate, nu spectacol politic”.

După cum semnalează președintele Senatului, Mircea Abrudean, este a șasea moțiune simplă respinsă în acest an.

„Astăzi, Senatul a respins o nouă moțiune simplă – a șasea din acest an.

Un instrument politic pe care Opoziția îl poate folosi, dar care, din păcate, este folosit doar pentru a face gălăgie, fără niciun interes real pentru soluții concrete la problemele românilor.

Noi rămânem concentrați pe ceea ce contează cu adevărat: soluții concrete și responsabilitate, nu spectacol politic”, a transmis șeful Senautului, clujeanul Mircea Abrudean, într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Deputații au respins moțiunea pe Energie

Și moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată „România în beznă - falimentul programat al sistemului energetic național” a fost respinsă, luni, de plenul Camerei Deputaților.

S-au înregistrat 88 de voturi „pentru”, 193 „împotrivă” și șapte abțineri. Un deputat nu a votat.

Grupul parlamentar al AUR de la Camera Deputaților a depus miercurea trecută, în plen, moțiunea simplă împotriva ministrului Energiei.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: