Taxa auto, majorată de anul viitor. Proprietarii de mașini vechi, cei mai afectați.

Șoferii vor scoate mai mulți bani din buzunar în condițiile în care impozitul auto se majorează de anul viitor. Taxa auto pentru mașinile vechi ar putea crește cu până la 30%.

Șoferii care conduc maşini vechi vor scoate mai mulți bani din buzunar. Taxa auto, majorată din 2026 |Foto: Depositphotos.com

Taxa auto pentru mașinile cu emisii ridicate revine în România.

Șoferii care conduc maşini mai vechi de 15 - 20 de ani vor fi nevoiți să scoată mai mulți bani din buzunar: în cazul mașinilor poluante impozitul s-ar putea dubla sau chiar tripla.

Taxe auto mai mari din 2026: proprietarii de mașini vechi vor plăti cu până la 30% mai mult

Măsura nu este nouă, iar autoritățile anunțau de la începutul acestui an că lucrează la normele de aplicare ale taxei auto, care reprezintă un jalon important din PNRR.

Proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani, cu norme de poluare Euro 4, Euro 3 sau inferioare, riscă să plătească impozite auto mult mai mari începând de anul viitor. În cazul acestor vehicule, taxele ar putea fi chiar de două sau trei ori mai mari decât în prezent, notează Economedia.ro, care citează Digi24.

În prezent, impozitul auto este calculat pe baza formulei de 10 lei pentru fiecare 200 cm³. Dacă va fi introdus și criteriul suplimentar al normei de poluare, impozitul se va indexa în funcție de vechimea și gradul de emisii al mașinii.

Spre exemplu, în prezent, un autoturism cu o capacitate cilindrică între 1.400 și 1.600 cm³ are un impozit anual de 80 de lei. Din 2026 însă, dacă noul criteriu va fi aplicat, suma ar putea depăși 130 de lei.

În primăvara acestui an, fostul ministrul de Finanțe, Tanczos Barna anunța că, deși încă nu există o formulă de calcul pentru taxa auto aplicată mașinilor vechi care poluează, propunerile vor veni din partea autorităților locale, care vor aplica noile măsuri.

Varianta finală a taxei auto va fi gata în toamna acestui an.

Încă din 2021, România lua în calcul reintroducerea taxei auto. Atunci, în calitate de ministru al Mediului, Tanczos Barna declara că taxarea mașinilor poluante „trebuie să fie sigură din punct de vedere juridic şi să aibă efecte suficiente”.

La finalul lui 2024, în România erau înmatriculate 10,8 milioane de vehicule. În privința vechimii, peste 3 milioane de mașini au peste 20 de ani, în timp ce numărul de mașini între 16 și 20 de ani este de 2.499.274, potrivit Economica.net

Numărul autoturismelor mai vechi de 20 de ani a crescut cu nu mai puțin de 12,77%.

Noua taxă ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026.

Foto: depositphotos.com

