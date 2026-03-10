„Strânsul curelei”, politica favorită a guvernanților români. Cât costau alimentele de zi cu zi în Epoca de Aur și cum se „îndestula” - și atunci - bugetul statului din buzunarele românilor?

În anii ‘80, regimul comunist al lui Nicolae Ceaușescu a declanșat un vast program de austeritate cu scopul declarat de a achita datoria externă a României, ajunsă la 11 miliarde de dolari.

De la cozi interminabile la rafturi pline. În anii ’80, românii stăteau ore întregi la rând pentru alimente de bază, în timp ce astăzi supermarketurile sunt pline de produse – însă scumpirile și măsurile de austeritate readuc în discuție vechea politică a „strânsului curelei”.

România a traversat două perioade de austeritate profundă la distanță de peste patru decenii. În 1982, regimul Nicolae Ceaușescu impunea populației „sacrificii” sub masca unui program de alimentație științifică, pentru a plăti rapid datoria externă. În 2025, guvernul condus de Ilie Bolojan taie cheltuieli și majorează taxe pentru a reduce un deficit bugetar periculos.

Două epoci diferite, comunismul și democrația, dar aceleași cuvinte de ordine: strângerea curelei.

Primă pagină din Scînteia, 16 februarie 1982, anunțând oficial măsurile de austeritate și scumpirile decretate de regimul Ceaușescu.

În anii ‘80, regimul comunist al lui Nicolae Ceaușescu a declanșat un vast program de austeritate internă cu scopul declarat de a achita integral datoria externă a României, ajunsă la 11 miliarde de dolari în 1982. Incapacitatea economiei socialiste de a mai susține importurile și presiunile creditorilor occidentali l-au determinat pe Ceaușescu să arunce povara direct pe umerii populației.

Rezultatul a fost un plan drastic de raționalizare a consumului, prezentat propagandistic drept grija partidului pentru „sănătatea și forma fizică a populației”, preciza și istoricul Mioara Anton în „Cultura penuriei în anii 80 : Programul de alimentație științifică a populației”

Context economic și politic, 1982 vs 2025

1982 – „Terapia de șoc” a lui Ceaușescu

La începutul anilor ’80, România comunistă se afla în criză financiară severă. Datoria externă crescuse vertiginos în anii ’70, de la 1,2 miliarde de dolari în 1971 la peste 11 miliarde de dolari în 1982. Hotărât să achite integral aceste datorii, Nicolae Ceaușescu a ordonat o politică drastică de rambursare, refuzând reeșalonări sau reduceri, spre deosebire de alte țări aflate în dificultate.

În 1981 România a apelat la un acord cu FMI, dar reducerea importurilor și orientarea forțată spre export, într-o economie deja vulnerabilă, au generat lipsuri grave de bunuri de consum. Ceaușescu nu a corectat sistemul de planificare centralizată, ci a preferat „o terapie de șoc sui generis”: a continuat industrializarea ineficientă pe seama scăderii dramatice a nivelului de trai.

Politic, regimul era unul dictatorial, monolitic. Propaganda justifica măsurile dure ca fiind necesare „creșterii bunăstării” și „independenței economice”, însă realitatea era opusă, viața de zi cu zi a românilor s-a degradat accentuat. La numai doi ani după startul programului de austeritate, veniturile reale scăzuseră cu 19–40%, conform datelor FMI.

Consumului populației i s-au impus restricții nemaiîntâlnite, de la alimente, la energie electrică și căldură, totul pentru a economisi resurse în vederea plății datoriei externe. Imaginea țării în 1982 este cea a unei societăți închise, aflate sub control totalitar, în care oamenii îndurau foamea și frigul în numele unui obiectiv macroeconomic impus de liderul suprem.

Listă oficială de prețuri la carne și produse din carne, publicată în 1982, care reflectă scumpirile decretate de regimul Ceaușescu.

2026 – Criza deficitului și guvernul Bolojan

În contrast, anul 2025 găsește România ca economie de piață, membră a UE, însă confruntată cu o criză bugetară internă: deficitul finanțelor publice atinsese un nivel record, de peste 9% din PIB, punând în pericol stabilitatea economică și finanțarea din fonduri europene.

Guvernul instalat în 2025, o coaliție largă (PNL-PSD-USR-UDMR) condusă de premierul Ilie Bolojan, și-a propus de la început „reforme structurale” pentru reducerea deficitului și eficientizarea statului. Miza era majoră: ținta asumată cu Comisia Europeană era închiderea anului 2025 cu deficit de 8,4% din PIB și scăderea la 6,4% în 2026, altfel România risca tăierea unor fonduri UE.

Practic, fără corecții, se prefigura o criză de finanțare similară (păstrând proporțiile) cu situația Greciei de acum peste un deceniu.

Pe plan politic, guvernul Bolojan beneficiază formal de majoritate, însă stabilitatea coaliției este fragilă. Măsurile de austeritate propuse au fost contestate atât de opoziție, cât și de unele segmente ale populației și chiar de parteneri de guvernare reticenți.

Totuși, Bolojan a insistat public că aceste decizii neplăcute sunt necesare pentru „a evita o criză bugetară” și a asigura sustenabilitatea finanțelor țării. Spre deosebire de 1982, contextul internațional al anului 2025 oferă României plase de siguranță (sprijinul UE, piețele financiare, instituții democratice), însă constrângerile deficitului excesiv au impus și ele „strângerea curelei”, o sintagmă pe care românii o cunosc prea bine din istorie.

Măsuri de austeritate, atunci și acum, tăieri de cheltuieli, lumina stinsă vs. salarii înghețate

Austeritatea ceaușistă a anilor ’80 a însemnat reduceri brutale ale consumului populației și ale cheltuielilor sociale. Guvernul a limitat drastic furnizarea de energie pentru populație: curent electric întrerupt frecvent, încălzirea apartamentelor la minimum, benzină pe cartelă. Măsurile erau menite să redirecționeze resurse către industrie și export.

Bugetele pentru bunăstarea cetățenilor au fost și ele ciopârțite: între 1980 și 1985, cheltuielile statului pentru locuințe au scăzut cu 37%, pentru sănătate cu 17%, iar pentru învățământ, cultură și știință cu 53%. În paralel, regimul a continuat proiecte megalomanice, de exemplu, Casa Poporului nu a suferit deloc de pe urma austerității, prioritățile erau clar orientate spre puterea statului, nu spre bunăstarea oamenilor de rând.

Practic, pentru populație „austeritate” în 1982 a însemnat să stingă lumina, să stea în frig și să se descurce cu tot mai puțin de mâncare, într-o economie în care magazinele erau goale iar cozile la alimente, omniprezente.

În 2025-2026, logica austerității s-a tradus mai ales prin reducerea cheltuielilor bugetare și tăieri în sectorul public, nu prin restricționarea consumului privat de bunuri și utilități. Guvernul Bolojan a înghețat angajările în administrație și, inițial, a propus chiar desființarea a 15% din posturile bugetare; în final, după negocieri politice, s-a convenit pe reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal din administrația centrală (fără tăierea efectivă a salariilor de bază).

Totuși, unele venituri ale bugetarilor au scăzut: începând cu septembrie 2025, guvernul a eliminat sau plafonat mai multe sporuri și prime (de exemplu, sporul de “condiții vătămătoare” a fost limitat). Consecința a fost imediată, octombrie 2025 a fost prima lună cu cheltuieli de personal mai mici în sectorul public, cu 500 de milioane lei mai puțin față de media lunară, pe fondul acestor tăieri.

De asemenea, s-au luat măsuri precum interzicerea cumulului pensie-salariu la stat și descurajarea pensionărilor anticipate, pentru a mai reduce din presiunea pe buget. În paralel, guvernul a amânat creșteri de venituri promise: salariul minim pe economie nu a mai fost majorat la 1 ianuarie 2026, în pofida solicitărilor sindicatelor.

Așadar, austeritatea actuală a lovit în principal veniturile angajaților la stat și ale beneficiarilor de buget, prin înghețări și reduceri indirecte, într-un efort de a “strânge cureaua” la nivelul aparatului guvernamental.

Contrastul este evident: în 1982 regimul comunist a redus brutal nivelul de trai al populației, sacrificând bunăstarea de zi cu zi (hrană, căldură, lumină) pentru a face economii. În 2025, statul încearcă să se auto-restrângă parțial, taie din cheltuielile sale cu salarii, încearcă restructurări de instituții și companii de stat ineficiente, pentru a evita colapsul financiar.

Dacă austeritatea lui Ceaușescu a fost suportată involuntar de toți cetățenii, austeritatea lui Bolojan a încercat, retoric, cel puțin, să împartă povara între stat, prin reforme interne, și contribuabili, prin taxe mai mari.

Creșteri de prețuri și taxe, decretul scumpirilor vs. consolidare fiscală

Un element comun ambelor perioade de austeritate este scumpirea costului vieții, deși cauzele și amploarea diferă. În 1982, regimul Ceaușescu a recurs la majorarea administrativă a prețurilor pentru a crește resursele disponibile statului. După o lungă perioadă de stagnare a prețurilor, prin subvenții de stat, autoritățile au operat în 1982 o creștere medie de 35% a prețurilor la bunurile de consum de bază.

S-au scumpit masiv inclusiv utilitățile: tariful la energie electrică a urcat cu 30%, iar gazul metan cu 150%. Ziarul Scînteia din februarie 1982 consemna noile prețuri fixate prin Decretul nr. 45/1982, intrat în vigoare la 15 februarie.

Câteva exemple ilustrative: uleiul alimentar de floarea-soarelui a sărit la 18 lei litrul (de la 12 lei anterior), carnea de pui la 30 lei/kg, zahărul tos la circa 12–13 lei/kg, iar un kilogram de portocale (când “se băgau”) costa 18 lei.

Toate acestea în condițiile în care salariul mediu lunar era doar 2.500 lei. Practic, în 1982 statul a decis, prin decret, scumpirea abruptă a coșului zilnic al românilor. Inflația genera astfel bani în plus la buget (prin prețurile majorate la mărfurile vândute în comerțul de stat), dar lovea direct nivelul de trai al populației.

În 2025, prețurile de consum erau deja ridicate în urma inflației globale și locale din anii precedenți, însă măsurile de austeritate au venit prin zona de taxe și impozite, nu prin impunerea directă de prețuri mai mari. Guvernul Bolojan a inițiat un amplu pachet de consolidare fiscală menită să aducă venituri suplimentare la buget.

În vara lui 2025, s-a anunțat majorarea cotei TVA de la 19% la 21% pentru majoritatea produselor, începând cu 1 august 2025. De asemenea, au fost eliminate o serie de scutiri și facilități fiscale, lărgindu-se baza de impozitare.

Guvernul a introdus sau mărit contribuțiile sociale pentru anumite categorii: de pildă, pensionarii cu venituri mari au fost obligați din nou să plătească CASS pentru partea de pensie care depășește un prag, măsură eliminată cu ani în urmă și reintrodusă acum. S-a transferat astfel o parte din efortul consolidării fiscale către populație în mod diferențiat.

Totodată, executivul a dat mână liberă autorităților locale să crească impozitele: primăriile au fost obligate ca până la final de 2025 să recalculeze taxele pe proprietăți, pe baza noilor evaluări, ceea ce în majoritatea cazurilor a însemnat impozite locale mai mari din 2026. S-a decis și majorarea taxelor anuale pentru autoturismele persoanelor fizice, în funcție de capacitatea cilindrică, punându-se accent pe ideea că și administrațiile locale trebuie să-și sporească veniturile proprii.

În fine, pachetele legislative au inclus și creșterea unor accize (de exemplu, la alcool și tutun) și alte ajustări menite să aducă bani la buget. Premierul a subliniat că “vor suferi și alții”, adică și mediul public, și contribuabilii, pentru a evita un „scenariu grecesc” al crizei datoriilor.

Cu alte cuvinte, în timp ce Ceaușescu a strâns fonduri prin scumpiri impuse și export forțat de produse alimentare, Bolojan a încercat să strângă fonduri prin impozite mărite și combaterea risipei bugetare.

Dacă românii anilor ’80 vedeau rafturile goale și prețurile urcând brusc peste noapte, românii anilor 2025 simt austeritatea în principal prin facturi mai mari către stat, fie că e vorba de TVA la cumpărături, de impozitul pe casă sau de alte contribuții.

Tabel oficial din 1982 cu prețuri pentru produse alimentare de import și de bază, precum oțet, sare, ceai, fructe exotice și cafea.

Puterea de cumpărare, salariul mediu și coșul zilnic

Cât își permitea un român obișnuit în 1982 comparativ cu 2025?

Situația devine mai clară dacă raportăm prețurile la veniturile medii din cele două epoci. În 1982, salariul mediu net lunar pe economie era de circa 2.525 lei (vechi). La sfârșitul lui 2025, salariul mediu net ajunsese la aproximativ 5.900 lei (noi). Deși valorile numerice par apropiate (2.500 vs 5.900), trebuie ținut cont că leul din 1982 avea altă putere de cumpărare și a suferit denominări (tăieri de zerouri) până în prezent. O comparație elocventă este să vedem câte alimente de bază putea cumpăra salariul mediu din fiecare perioadă:

Ulei alimentar: În 1982, cu un salariu mediu se puteau cumpăra teoretic 140 litri de ulei (preț 18 lei/l). În 2025, cu un salariu mediu se pot cumpăra 900 litri de ulei (preț ~6,5 lei/l). În prezent un salariu mediu acoperă de circa 6,5 ori mai mult ulei decât în 1982.

În 1982, cu un salariu mediu se puteau cumpăra teoretic 140 litri de ulei (preț 18 lei/l). În 2025, cu un salariu mediu se pot cumpăra 900 litri de ulei (preț ~6,5 lei/l). În prezent un salariu mediu acoperă de circa 6,5 ori mai mult ulei decât în 1982. Carne de pui: În 1982, 84 kg de carne de pui (preț 30 lei/kg) echivalau cu un salariu mediu. În 2025, la prețul de 14,3 lei/kg pentru un pui întreg, salariul mediu permite 400 kg de carne de pui. Diferența de aproape 4–5 ori mai mult decât în 1982, ca putere de cumpărare a salariului.

În 1982, 84 kg de carne de pui (preț 30 lei/kg) echivalau cu un salariu mediu. În 2025, la prețul de 14,3 lei/kg pentru un pui întreg, salariul mediu permite 400 kg de carne de pui. Diferența de aproape 4–5 ori mai mult decât în 1982, ca putere de cumpărare a salariului. Zahăr: În anii ’80 zahărul avea prețul fixat 11–12 lei/kg. Un salariu mediu cumpăra 210 kg de zahăr în 1982. În 2025, cu prețuri între 3 și 5 lei/kg la zahăr, salariul mediu acoperă peste 1.000 kg de zahăr. Raport: de 5 ori mai mult.

În anii ’80 zahărul avea prețul fixat 11–12 lei/kg. Un salariu mediu cumpăra 210 kg de zahăr în 1982. În 2025, cu prețuri între 3 și 5 lei/kg la zahăr, salariul mediu acoperă peste 1.000 kg de zahăr. Raport: de 5 ori mai mult. Cafea: Un produs de lux în comunism, cafeaua, costa 200–220 lei/kg pentru sortimentul Arabica în 1982, adică peste 8% din salariul lunar pe un kilogram. Astăzi, cafeaua boabe de calitate medie se vinde 70-100 lei/kg, sub 2% din salariul mediu. Cu alte cuvinte, cafeaua a devenit de peste 4 ori mai accesibilă ca efort financiar relativ față de venituri.

Puterea de cumpărare a crescut semnificativ în prezent față de epoca ceaușistă, datorită atât salariilor mai mari (raportat la prețuri), cât și pieței libere care oferă o abundență de produse la prețuri concurențiale. În anii ’80, de multe ori banii nici nu puteau fi folosiți, pentru că rafturile erau goale, așa că mulți români ai epocii strângeau economii forțate (bani care nu aveau pe ce fi cheltuiți) devalorizate apoi de inflație.

Prin contrast, în 2025 problema nu este lipsa mărfurilor, ci accesibilitatea lor pentru diferite pături sociale: inflația ridicată (10-15% anual în 2022-2023) a erodat și ea puterea de cumpărare, însă nu la nivelurile dramatice din anii ’80.

Merită notat că în decembrie 2025, deși salariul mediu nominal crescuse, salariul real (ajustat cu inflația) era cu 4,5% mai mic decât cu un an înainte – așadar austeritatea contemporană tot a adus o scădere a puterii de cumpărare pentru mulți români, chiar dacă incomparabil mai blândă față de căderea liberă a nivelului de trai din 1982.

Viața sub austeritate, lipsă vs sacrificii financiare

Dincolo de cifre, cum se simțea austeritatea pentru omul de rând în 1982 comparativ cu 2025?

Relatările și datele vremii conturează o imagine sumbră a anului 1982: magazinele alimentare erau tot mai goale, produsele de bază: pâine, lapte, carne, ouă, zahăr, ulei, se cumpărau pe cartelă (rație lunară), iar cozile erau parte din rutina zilnică. Un program guvernamental cinic numit „Programul de alimentație științifică a populației” a fost introdus în 1982, susținând că românii consumau prea multe calorii și că este „sănătos” să mănânce mai puțin.

În realitate, acest program justifica reducerea drastică a alimentelor distribuite. De pildă, normele raționalizate prevedeau pe lună, per persoană: doar 1 kg de zahăr, 1 litru de ulei, 3,25 kg de carne, 6,5 litri de lapte și 13 kg de legume, cantități infime, care oricum nu se găseau constant. Pâinea și făina, deși teoretic nelimitate, se dădeau cu porția în multe zone, benzina era raționalizată la câțiva litri pe lună (dovadă cozile uriașe la benzinării când „se băga” carburant).

În apartamente, temperatura iarna abia ajungea la 14-16°C, lumina era deseori întreruptă seara, iar programul TV fusese redus la două ore pe zi, predominant propagandă. Românii din 1982 au îndurat o austeritate extremă, direct fizică: foame, frig, întuneric și un stres zilnic pentru supraviețuire. Acele vremuri au fost adesea comparate, retrospectiv, cu situația din Coreea de Nord.

În 2025-2026, viața de zi cu zi sub austeritate este cu totul alta. Magazinele sunt pline, nu există această lipsă de alimente sau bunuri esențiale, dimpotrivă, diversitatea este copleșitoare față de anii ’80. Austeritatea actuală se resimte însă în buzunare: prețurile crescute și taxele mărite înseamnă că românii cheltuiesc mai mult pentru același nivel de trai. De exemplu, majorarea TVA din 2025 a scumpit automat multe produse și servicii, iar inflația face ca prețurile alimentelor să tot urce.

Populația suportă așadar o austeritate financiară: facturi mai mari la utilități, prețuri mai mari la pompă, impozite locale mărite, eventuale tăieri de beneficii (unii bugetari au pierdut venituri din tăierea sporurilor, unele proiecte publice amânate etc.). Însă, crucial, statul nu a restricționat accesul la bunuri, oricine își poate cumpăra oricâtă mâncare și combustibil dacă își permite.

Libertatea de a cumpăra vine însă cu povara costului. Un român din 2026 poate sta la lumina televizorului sau pe internet cât dorește, poate găsi carne, cafea și fructe exotice oricând la supermarket, dar plătește mai mult pentru aceste privilegii față de anii anteriori.

Austeritatea modernă este mai subtilă: nu se vede în rafturi goale, ci în bugete familiale mai strânse, în planuri de cumpărături amânate, în concedii anulate ori în rate crescute la bănci din cauza dobânzilor mari. De asemenea, există o diferență importantă: românii de azi pot vocaliza nemulțumirea față de austeritate, protestele sindicale împotriva înghețării salariilor sau discuțiile aprinse din presă și rețelele sociale sunt dovada, pe când în 1982 orice critică deschisă era practic interzisă de regim.

Libertatea de exprimare și mecanismele democratice acționează ca un atenuator, politicile de austeritate pot fi contestate și ajustate, evitându-se (speră guvernanții) derapajele sociale majore.

Lecții paralele

Austeritatea din 1982 și austeritatea din 2025 sunt, în esență, produse ale unor crize economice, una a fost criza datoriei externe într-un regim totalitar, cealaltă o criză bugetară internă într-un regim democratic. Comparația evidențiază atât deosebiri marcante, cât și un fir comun. Pe de o parte, dimensiunea sacrificiilor impuse populației în anii ’80 a fost incomparabil mai dură: regimul Ceaușescu a dus conceptul de austeritate la extrem, provocând o prăbușire socială în numele independenței financiare a țării.

Pe de altă parte, austeritatea contemporană este și ea resimțită de cetățeni, însă într-o formă atenuată și mai ales prin limitarea veniturilor și creșterea costurilor, nu prin foamete sau lipsuri fizice. Dacă ar fi să rezumăm, în 1982 românii au îndurat austeritatea, în 2025 românii finanțează austeritatea.

Concluzia este că, deși istoria nu se repetă identic, lecțiile trecutului rămân relevante.

În definitiv, austeritatea este o povară, fie că e impusă de un dictator sau asumată de un guvern democratic sub presiune. Dacă 1982 a intrat în istorie ca simbol al suferinței populare în „Epoca de Aur”, rămâne de văzut cum își va aminti istoria de anii 2025–2026. Cert este că românii au mai trecut prin astfel de încercări și au supraviețuit, cu reziliență, umor amar și speranța că, după sacrificii, va veni și prosperitatea. Diferența acum este că speranța depinde și de responsabilitatea liderilor de a învăța din trecut și de a proteja viitorul.

