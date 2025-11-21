Bolojan: „Reducerea cheltuielilor s-a transformat în ideea că vor fi reduse cu 10% toate salariile. Nu are nicio legătură cu realitatea”

Ilie Bolojan a declarat, vineri, că reforma administrației nu înseamnă doar reducerea unor cheltuieli de personal, ci și creșterea capacității administrației locale. „Reducerea cheltuielilor s-a transformat în ideea că vor fi reduse cu 10% toate salariile. Nu are nicio legătură cu realitatea”, spune premierul.

Coaliția de guvernare a agreat săptămâna trecută o variantă finală privind reforma administrației care prevede o reducere cu 10% a cheltuielilor cu personalul din administrație.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, că reducerea cheltuielilor nu înseamnă o reducere a salariilor, iar reforma vizează eficientizarea activității administrației.

„Pachetul pentru administrație nu înseamnă doar reducerea unor cheltuieli de personal, ci și creșterea capacității administrației locale de a avea o bună guvernare, descentralizare, creșterea autorității acesteia în zona de urbanism, pentru disciplină în construcții, curățenie etc. Dar nu trebuie să fugim de componenta de reducere a cheltuielilor”, a declarat Ilie Bolojan într-o conferință de presă susținută vineri la Palatul Victoria.

„Adoptarea (proiectului de reformă a administrației – n.red.) este necesară, pe câteva principii de bază:

Analiza administrației arată că peste tot este loc de mai bine. Și nicio instituție nu trebuie să evite evaluarea activității și a modului în care poate să își reducă cheltuielile. Este valabil și în administrația locală, și în cea centrală, în toate ministerele.

Asta înseamnă că, acolo unde se dovedește că avem personal în plus, că avem oameni care nu performează, că sunt duși în spate de alții, aceste posturi nu mai merită să rămână finanțate și trebuie desființate.

Acolo unde pot fi reduse cheltuieli, de personal sau nu, trebuie făcut acest lucru în așa fel încât, anul viitor, dacă anunțăm un buget și o țintă de buget, să avem garanția că și la jumătatea anului, și la sfârșitul lui, ne apropiem de acea țintă. Așa ne recâștigăm încrederea financiară și bugetară, pentru a ne reduce dobânzile. S-au redus și în acest an, dar le putem reduce mai mult.

Reducerea cheltuielilor cu 10% s-a transformat, în percepție publică, în ideea că vor fi reduse cu 10% toate salariile – ceea ce nu are nicio legătură cu realitatea. Guvernul nu își propune să facă asta”, a adăugat Ilie Bolojan.

Premierul a oferit un exemplu de la Guvern, unde chiriile pentru mașini ajungeau la 840 de milioane de lei pe lună, însă în urma reducerilor numărul acestora a fost înjumătățit.

„Vă dau un exemplu: acolo unde, într-o primărie, se constată că se depășește norma care va fi stabilită și pe care alte primării o respectă, acolo vor fi desființate posturile. Sau primăriile își pot verifica sporurile și grilele de salarizare. Un exemplu minor de la Guvern: plăteam pentru mașini, la începutul anului, chirii de 840 de milioane pe lună. Am redus la jumătate numărul de mașini, am plătit jumătate din chirie, am anulat contractul cu RAAPPS, s-a făcut un alt contract și, față de valoarea inițială, plătim doar 10% din cât plăteam la începutul anului. Poate părea puțin la nivelul unui buget de stat, dar imaginați-vă ce ar însemna ca fiecare autoritate, companie să facă acest lucru”, a mai spus premierul Ilie Bolojan.

